Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA

PIVETES DE AÇO

Jogo único define destino do Bahia na Copa do Brasil Sub-20

Pivetes de Aço enfrentam o Atlético de Alagoinhas na próxima terça-feira, 8

Téo Mazzoni
Por
Bahia estreia na Copa do Brasil Sub-20 em duelo sem volta
Bahia estreia na Copa do Brasil Sub-20 em duelo sem volta - Foto: Divulgação / EC Bahia

O Esporte Clube Bahia já sabe quando fará sua estreia na Copa do Brasil Sub-20. Os Pivetes de Aço entrarão em campo na próxima terça-feira, 8 de setembro, para enfrentar o Atlético de Alagoinhas pela primeira fase da competição nacional.

A partida está marcada para as 15h e será disputada no CT Evaristo de Macedo, em Salvador.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Empate leva decisão para os pênaltis

O confronto será decidido em jogo único. Dessa forma, quem vencer garantirá a classificação para a próxima fase. Em caso de empate no tempo regulamentar, a vaga será definida nas cobranças de pênaltis.

Leia Também:

DRAMA NO FUTEBOL

Ex-Bahia vive nas ruas e luta contra vício em crack aos 49 anos
Ex-Bahia vive nas ruas e luta contra vício em crack aos 49 anos imagem

CAMPEONATO BRASILEIRO

Ceni prepara alteração e Bahia pode ter mudança para jogos como visitante
Ceni prepara alteração e Bahia pode ter mudança para jogos como visitante imagem

POLÍCIA

Bamor e TUI são banidas de jogos por seis meses após mortes; entenda
Bamor e TUI são banidas de jogos por seis meses após mortes; entenda imagem

Bahia já conhece possíveis adversários

Caso avance, o Bahia terá pela frente o vencedor do duelo entre Estrela de Março-BA e Botafogo. A definição do próximo adversário dos Pivetes de Aço acontecerá a partir do resultado desse confronto.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Esporte Clube Bahia Pivetes de Aço

Relacionadas

Mais lidas