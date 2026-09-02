Jogo único define destino do Bahia na Copa do Brasil Sub-20

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O Esporte Clube Bahia já sabe quando fará sua estreia na Copa do Brasil Sub-20. Os Pivetes de Aço entrarão em campo na próxima terça-feira, 8 de setembro, para enfrentar o Atlético de Alagoinhas pela primeira fase da competição nacional.

A partida está marcada para as 15h e será disputada no CT Evaristo de Macedo, em Salvador.

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Empate leva decisão para os pênaltis

O confronto será decidido em jogo único. Dessa forma, quem vencer garantirá a classificação para a próxima fase. Em caso de empate no tempo regulamentar, a vaga será definida nas cobranças de pênaltis.





Bahia já conhece possíveis adversários

Caso avance, o Bahia terá pela frente o vencedor do duelo entre Estrela de Março-BA e Botafogo. A definição do próximo adversário dos Pivetes de Aço acontecerá a partir do resultado desse confronto.