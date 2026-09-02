Ceni prepara alteração e Bahia pode ter mudança para jogos como visitante

O Esporte Clube Bahia pode apresentar uma novidade na escalação titular nos próximos jogos como visitante. Apesar de Rogério Ceni ter uma formação considerada bem definida, o treinador revelou que estuda uma mudança específica para partidas longe da Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). A possibilidade envolve a lateral direita.



Ceni avalia utilizar Marcos Victor no lugar de Román Gómez em determinados confrontos fora de casa. A ideia ganhou força após a atuação do defensor diante do Internacional, no último domingo, 30, quando entrou durante a partida e agradou ao treinador.



Durante a entrevista coletiva após a vitória sobre o Colorado, Ceni admitiu que a possibilidade de escalar Marcos Victor entre os titulares é uma questão recorrente em suas avaliações: “É uma pergunta que eu me faço todos os dias”.

Acho uma ideia muito interessante (Usar Marcos Victor), principalmente fora de casa Rogério Ceni - técnico do Bahia

A avaliação de Ceni está diretamente relacionada às características dos dois jogadores. Román Gómez é considerado pelo técnico uma opção mais agressiva, com capacidade para atacar o espaço e realizar ultrapassagens pelo lado direito. Por outro lado, o argentino apresenta algumas limitações na construção das jogadas.

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Marcos Victor oferece características diferentes. Embora seja zagueiro de origem, o jogador também atua como lateral-direito e tem como um de seus principais atributos a qualidade na saída de bola e na construção das jogadas.

Na visão de Ceni, esse perfil pode ser especialmente útil em partidas nas quais o Bahia não precise contar com um lateral tão participativo no ataque.

Estamos analisando, é uma dúvida que temos todos os jogos Ceni - treinador do Bahia

Marcos Victor ganha pontos com Ceni

A discussão ganhou força justamente no duelo contra o Internacional. Román Gómez deixou o campo e deu lugar a Marcos Victor, que teve uma participação positiva na avaliação da comissão técnica.



A entrada do defensor mostrou a Ceni que a alternativa pode funcionar em determinados cenários. O treinador, portanto, passou a considerar ainda mais a possibilidade de utilizar Marcos Victor desde o início em jogos como visitante.



A eventual mudança também poderia representar uma alteração no perfil do Bahia, já que Román oferece maior presença ofensiva, enquanto Marcos Victor pode contribuir mais na construção desde o campo defensivo.





Román Gómez mantém respaldo

Apesar da possibilidade de perder a condição de titular em alguns jogos, Román Gómez segue prestigiado por Rogério Ceni. O argentino completou contra o Internacional seu 8º jogo consecutivo entre os titulares do Bahia.



Depois do retorno da Copa do Mundo, o lateral-direito recuperou espaço e voltou a ser a principal opção do treinador para a posição, após atravessar um período de baixa desde que chegou ao clube.



A atuação contra o Internacional, porém, ficou abaixo do esperado. Ainda assim, Ceni fez questão de minimizar qualquer possibilidade de perda de confiança no jogador e ressaltou que a sequência de partidas é importante para sua evolução.



“Jogador tranquilo é o que joga. Quem não joga nunca está tranquilo [...] Ele teve paciência, está em uma sequência de oito jogos. Fez jogos bons, alguns errou um pouco mais. Sempre falei que ele teria oportunidades com a gente. É um jogador do nosso grupo e vai seguir tendo mais oportunidades”, comentou o treinador.



Próximo desafio

O próximo jogo do Bahia, a propósito, pode surgir como uma boa oportunidade para o técnico Rogério Ceni colocar em prática a possível mudança, visto que o Esquadrão enfrenta o Red Bull Bragantino na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para sábado, 5, às 16h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).