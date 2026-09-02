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CAMPEONATO BRASILEIRO

Ceni prepara alteração e Bahia pode ter mudança para jogos como visitante

Treinador avalia uma mudança na escalação do Bahia para partidas fora de casa

Téo Mazzoni
Por
Treinador tricolor estuda mudança na escalação para jogos fora de casa e pode promover novidade no time titular.
Treinador tricolor estuda mudança na escalação para jogos fora de casa e pode promover novidade no time titular. - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia pode apresentar uma novidade na escalação titular nos próximos jogos como visitante. Apesar de Rogério Ceni ter uma formação considerada bem definida, o treinador revelou que estuda uma mudança específica para partidas longe da Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). A possibilidade envolve a lateral direita.

Ceni avalia utilizar Marcos Victor no lugar de Román Gómez em determinados confrontos fora de casa. A ideia ganhou força após a atuação do defensor diante do Internacional, no último domingo, 30, quando entrou durante a partida e agradou ao treinador.

Durante a entrevista coletiva após a vitória sobre o Colorado, Ceni admitiu que a possibilidade de escalar Marcos Victor entre os titulares é uma questão recorrente em suas avaliações: É uma pergunta que eu me faço todos os dias”.

Acho uma ideia muito interessante (Usar Marcos Victor), principalmente fora de casa Rogério Ceni - técnico do Bahia

A avaliação de Ceni está diretamente relacionada às características dos dois jogadores. Román Gómez é considerado pelo técnico uma opção mais agressiva, com capacidade para atacar o espaço e realizar ultrapassagens pelo lado direito. Por outro lado, o argentino apresenta algumas limitações na construção das jogadas.

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Marcos Victor oferece características diferentes. Embora seja zagueiro de origem, o jogador também atua como lateral-direito e tem como um de seus principais atributos a qualidade na saída de bola e na construção das jogadas.

Na visão de Ceni, esse perfil pode ser especialmente útil em partidas nas quais o Bahia não precise contar com um lateral tão participativo no ataque.

Estamos analisando, é uma dúvida que temos todos os jogos Ceni - treinador do Bahia

Marcos Victor ganha pontos com Ceni

A discussão ganhou força justamente no duelo contra o Internacional. Román Gómez deixou o campo e deu lugar a Marcos Victor, que teve uma participação positiva na avaliação da comissão técnica.

A entrada do defensor mostrou a Ceni que a alternativa pode funcionar em determinados cenários. O treinador, portanto, passou a considerar ainda mais a possibilidade de utilizar Marcos Victor desde o início em jogos como visitante.

A eventual mudança também poderia representar uma alteração no perfil do Bahia, já que Román oferece maior presença ofensiva, enquanto Marcos Victor pode contribuir mais na construção desde o campo defensivo.

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Román Gómez mantém respaldo

Apesar da possibilidade de perder a condição de titular em alguns jogos, Román Gómez segue prestigiado por Rogério Ceni. O argentino completou contra o Internacional seu 8º jogo consecutivo entre os titulares do Bahia.

Depois do retorno da Copa do Mundo, o lateral-direito recuperou espaço e voltou a ser a principal opção do treinador para a posição, após atravessar um período de baixa desde que chegou ao clube.

A atuação contra o Internacional, porém, ficou abaixo do esperado. Ainda assim, Ceni fez questão de minimizar qualquer possibilidade de perda de confiança no jogador e ressaltou que a sequência de partidas é importante para sua evolução.

“Jogador tranquilo é o que joga. Quem não joga nunca está tranquilo [...] Ele teve paciência, está em uma sequência de oito jogos. Fez jogos bons, alguns errou um pouco mais. Sempre falei que ele teria oportunidades com a gente. É um jogador do nosso grupo e vai seguir tendo mais oportunidades”, comentou o treinador.

Próximo desafio

O próximo jogo do Bahia, a propósito, pode surgir como uma boa oportunidade para o técnico Rogério Ceni colocar em prática a possível mudança, visto que o Esquadrão enfrenta o Red Bull Bragantino na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para sábado, 5, às 16h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

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Esporte Clube Bahia Rogério Ceni

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