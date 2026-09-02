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CAMPEONATO BRASILEIRO SUB-17

Joia marca novamente, mas Bahia é derrotado pelo Atlético-MG no Sub-17

Lateral-direito marcou novamente, mas Pivetes de Aço não evitaram a derrota por 2 a 1

Téo Mazzoni
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Bahia sofreu dois gols na etapa inicial, descontou com Jonathan Marinho, mas não conseguiu buscar o empate no segundo tempo
Bahia sofreu dois gols na etapa inicial, descontou com Jonathan Marinho, mas não conseguiu buscar o empate no segundo tempo - Foto: Reprodução / TV Bahêa

O Esporte Clube Bahia recebeu o Atlético-MG nesta quarta-feira (2), no CT Evaristo de Macedo, em Dias d’Ávila (BA), em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17, mas acabou derrotado por 2 a 1.

Apesar do gol marcado pelo lateral-direito Jonathan Marinho, joia da base tricolor, que balançou as redes pelo segundo jogo consecutivo, o Bahia não conseguiu buscar a reação no segundo tempo. Na etapa inicial, o Atlético-MG abriu 2 a 0 no placar, com gols de Samuel e João Guilherme.

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Pivetes de Aço seguem com 13 pontos

Com o resultado, os Pivetes de Aço estacionaram nos 13 pontos e ocupam a 13ª posição no Brasileirão da categoria.

A equipe comandada pelo técnico Túlio Bilaque foi a campo com Artur; Jonathan Marinho, Leonardo, Leônidas e Victor Gabriel; Keven, Henry Riquelme e Daniel David; Lyan, Wesley e Fabio Ryan.

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Bahia encara o Botafogo na próxima rodada

Na próxima rodada, a equipe Sub-17 do Esquadrão enfrenta o Botafogo neste sábado, 5, às 11h, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). O duelo será válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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