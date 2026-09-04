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Bahia domina clássicos e tem melhor aproveitamento da Série A em 2026
Esquadrão venceu três dos quatro BaVis disputados em 2026
O Esporte Clube Bahia atingiu uma marca expressiva após o triunfo sobre o Vitória, no último BaVi desta temporada, disputado no dia 23 de agosto, no Barradão, em Salvador (BA). A vitória por 2 a 0 colocou o Esquadrão como o time da Série A com o melhor aproveitamento em clássicos em 2026.
Bahia domina os clássicos contra o Vitória
Na atual temporada, o Bahia disputou quatro partidas contra o Vitória, com três triunfos — sendo dois deles no Barradão, casa do Leão — e um empate, registrando um aproveitamento de 83,3% nos clássicos.
O Vitória, por outro lado, ainda não venceu o maior rival em 2026 e aparece com o 19º melhor aproveitamento entre as equipes do Campeonato Brasileiro, à frente apenas do Red Bull Bragantino, que, por sinal, é o próximo adversário do Bahia na Série A.
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Bahia supera gigantes como Palmeiras e Flamengo
Logo atrás do Bahia aparecem os gigantes Palmeiras e Flamengo, líder e vice-líder do Brasileirão, respectivamente. A equipe paulista tem 77,8% de aproveitamento em nove clássicos disputados nesta temporada, enquanto o clube carioca aparece logo atrás, com 70,8% em oito partidas contra os rivais.
Fechando o Top 5 aparecem Atlético-MG e Chapecoense, ambos com 66,7% de aproveitamento nos clássicos disputados em 2026. O levantamento é do Sofascore, plataforma de estatísticas do futebol.
Confira a lista completa:
- Bahia: 83,3% – 4 jogos
- Palmeiras: 77,8% – 9 jogos
- Flamengo: 70,8% – 8 jogos
- Atlético-MG: 66,7% – 5 jogos
- Chapecoense: 66,7% – 7 jogos
- Athletico: 50% – 2 jogos
- Coritiba: 50% – 2 jogos
- Grêmio: 50% – 2 jogos
- Fluminense: 48,5% – 11 jogos
- Vasco: 44,4% – 9 jogos
- Corinthians: 33,3% – 7 jogos
- Internacional: 33,3% – 6 jogos
- Mirassol: 33,3% – 1 jogo
- Santos: 29,6% – 9 jogos
- Cruzeiro: 26,7% – 5 jogos
- São Paulo: 23,8% – 7 jogos
- Remo: 22,2% – 3 jogos
- Botafogo: 16,7% – 8 jogos
- Vitória: 8% – 4 jogos
- Red Bull Bragantino: 0% – 0 jogos