Bahia domina clássicos e tem melhor aproveitamento da Série A em 2026

O Esporte Clube Bahia atingiu uma marca expressiva após o triunfo sobre o Vitória, no último BaVi desta temporada, disputado no dia 23 de agosto, no Barradão, em Salvador (BA). A vitória por 2 a 0 colocou o Esquadrão como o time da Série A com o melhor aproveitamento em clássicos em 2026.

Bahia domina os clássicos contra o Vitória

Na atual temporada, o Bahia disputou quatro partidas contra o Vitória, com três triunfos — sendo dois deles no Barradão, casa do Leão — e um empate, registrando um aproveitamento de 83,3% nos clássicos.



O Vitória, por outro lado, ainda não venceu o maior rival em 2026 e aparece com o 19º melhor aproveitamento entre as equipes do Campeonato Brasileiro, à frente apenas do Red Bull Bragantino, que, por sinal, é o próximo adversário do Bahia na Série A.





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Bahia supera gigantes como Palmeiras e Flamengo

Logo atrás do Bahia aparecem os gigantes Palmeiras e Flamengo, líder e vice-líder do Brasileirão, respectivamente. A equipe paulista tem 77,8% de aproveitamento em nove clássicos disputados nesta temporada, enquanto o clube carioca aparece logo atrás, com 70,8% em oito partidas contra os rivais.

Fechando o Top 5 aparecem Atlético-MG e Chapecoense, ambos com 66,7% de aproveitamento nos clássicos disputados em 2026. O levantamento é do Sofascore, plataforma de estatísticas do futebol.



Confira a lista completa: