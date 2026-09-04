Atacante do Bahia é punido pelo STJD e fica fora contra o Bragantino

O atacante Everaldo, do Esporte Clube Bahia, foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela confusão com o preparador físico do Internacional, no último domingo, 30, após o apito final da partida que terminou com vitória do Esquadrão por 3 a 2.





Everaldo é punido pelo STJD e desfalca o Bahia no Brasileirão - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

Everaldo foi enquadrado no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de “praticar ato desleal ou hostil durante a partida”. No julgamento, o atacante foi sancionado com uma partida de suspensão, com a detração já considerada cumprida em razão do cartão vermelho recebido após o fim do jogo, por “empurrar acintosamente o companheiro ou adversário”.



Dessa forma, Everaldo desfalcará o Bahia apenas na partida contra o Red Bull Bragantino, neste sábado, 5, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Bahia também é punido pelo STJD

Além de Everaldo, o Esporte Clube Bahia SAF também foi denunciado pelo STJD com base no artigo 206 do CBJD, que trata do atraso no início de partidas desportivas.



O clube foi sancionado com multa de R$ 1 mil por minuto, totalizando R$ 2 mil, pelo atraso reincidente no retorno ao gramado após o intervalo.