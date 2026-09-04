Vitória mantém confiança em Jair Ventura: "Se não teríamos trocado"

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Mantido no cargo em meio à pressão pelos maus resultados, Jair Ventura segue prestigiado dentro do Esporte Clube Vitória. Ao menos é o que garante a diretoria rubro-negra, representada por Fábio Mota e Sérgio Papellin.

Em entrevista concedida nesta sexta-feira, 4, o presidente e o executivo comentaram o mau momento vivido pelo Vitória na temporada. De acordo com Papellin, é necessário "ter equilíbrio" para tomar esse tipo de decisão no mundo do futebol.

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Se não tivéssemos a confiança nele, teríamos trocado o treinador, então a gente confia nele. Sérgio Papellin - Executivo de Futebol do Vitória

Elenco está fechado com Jair Ventura

De acordo com Papellin, os atletas do Leão seguem fechados com Jair. O diretor garantiu que a troca no comando teria acontecido se o elenco "não aceitasse e escutasse as ideias dele".

"A hora de trocar um treinador é quando você vê que o grupo não o aceita mais, não escuta as ideias dele. O pessoal gosta muito da comissão do trabalho, não só o Jair, mas a comissão em volta dele. O pessoal trabalha muito, tem o respeito do funcionário, do departamento de saúde", garantiu.

"Eu sempre dizia, só tem ambiente bom em futebol quando você tá ganhando. Se você perde 10 jogos, o ambiente vai ser sensacional? Não existe", apontou.