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E.C.VITÓRIA

Grêmio ganha milhões na Copa do Brasil e Vitória volta a cobrar dívida por zagueiro

Presidente Fábio Mota cobrou publicamente valores atrasados da venda de Wagner Leonardo

João Grassi
Por
| Atualizada em
Wagner Leonardo
Wagner Leonardo - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O presidente Fabio Mota voltou a cobrar publicamente, nesta sexta-feira, 4, a dívida que o Grêmio tem com o Esporte Clube Vitória pela transferência do zagueiro Wagner Leonardo, concretizada em fevereiro de 2025.

Durante entrevista coletiva concedida no Barradão, Fábio Mota aproveitou deixa sobre a Copa do Brasil para voltar a deixar claro que segue sem receber valores do Grêmio pela venda.

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"Eu espero que os R$ 9 milhões que o Grêmio vai receber por ter passado da Copa do Brasil, ele pague o Vitória. Ninguém aguenta mais. Grêmio, pague o Vitória", exigiu.

O dirigente já fez diversas críticas ao clube gaúcho, lamentando a "falta" que este dinheiro faz falta ao Vitória. Mota chegou a dizer que o clube baiano deixou de cumprir compromissos por ter contado com os valores não recebidos no planejamento.

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Transfer ban ao Vitória

O Vitória havia acordado com o Grêmio que repassasse parcelas da venda de Wagner Leonardo ao Portimonense, equipe que era dona dos seus direitos econômicos anteriormente. O Imortal, no entanto, não pagou ao portugueses.

Sem receber o dinheiro, o Portimonense acionou a Fifa e a cobrança foi direcionada ao Rubro-Negro. A entidade aplicou punição de transfer ban e o clube baiano chegou a ficar impedido de registrar atletas, o que foi resolvido posteriormente.

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