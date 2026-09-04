E.C.VITÓRIA
Grêmio ganha milhões na Copa do Brasil e Vitória volta a cobrar dívida por zagueiro
Presidente Fábio Mota cobrou publicamente valores atrasados da venda de Wagner Leonardo
O presidente Fabio Mota voltou a cobrar publicamente, nesta sexta-feira, 4, a dívida que o Grêmio tem com o Esporte Clube Vitória pela transferência do zagueiro Wagner Leonardo, concretizada em fevereiro de 2025.
Durante entrevista coletiva concedida no Barradão, Fábio Mota aproveitou deixa sobre a Copa do Brasil para voltar a deixar claro que segue sem receber valores do Grêmio pela venda.
"Eu espero que os R$ 9 milhões que o Grêmio vai receber por ter passado da Copa do Brasil, ele pague o Vitória. Ninguém aguenta mais. Grêmio, pague o Vitória", exigiu.
O dirigente já fez diversas críticas ao clube gaúcho, lamentando a "falta" que este dinheiro faz falta ao Vitória. Mota chegou a dizer que o clube baiano deixou de cumprir compromissos por ter contado com os valores não recebidos no planejamento.
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Transfer ban ao Vitória
O Vitória havia acordado com o Grêmio que repassasse parcelas da venda de Wagner Leonardo ao Portimonense, equipe que era dona dos seus direitos econômicos anteriormente. O Imortal, no entanto, não pagou ao portugueses.
Sem receber o dinheiro, o Portimonense acionou a Fifa e a cobrança foi direcionada ao Rubro-Negro. A entidade aplicou punição de transfer ban e o clube baiano chegou a ficar impedido de registrar atletas, o que foi resolvido posteriormente.