Em débito com o Vitória, Grêmio é punido e não pode registrar atletas

O Grêmio passou a ter restrições para registrar novos atletas após uma decisão da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF), órgão responsável pela aplicação das regras de Fair Play Financeiro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Vale lembrar que o clube gaúcho possui uma dívida com o Esporte Clube Vitória referente à contratação do zagueiro Wagner Leonardo, que ainda será cobrada na mesma ANRESF.

A restrição foi determinada depois que o Grêmio apresentou, em 31 de julho, um pedido de plano coletivo para reorganização e pagamento de dívidas na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF. A informação foi publicada nesta terça-feira, 25, pelo jornalista Rodrigo Mattos, do UOL.

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De acordo com as regras do Fair Play, a solicitação de um mecanismo desse tipo é enquadrada como evento de insolvência. Por isso, a ANRESF aplicou um bloqueio preventivo aos registros do clube. A medida, no entanto, não equivale a um transfer ban. O Grêmio ainda pode registrar jogadores, mas terá que obter autorização da Agência antes de concluir novas inscrições.

Para conseguir a liberação, o clube precisará cumprir duas condições. A primeira determina que os valores gastos em contratações sejam iguais ou inferiores às receitas obtidas com a venda de atletas. A segunda impede que haja aumento nas despesas com salários do elenco.

O Grêmio também pode buscar uma alternativa diretamente com a ANRESF por meio de um acordo de reestruturação. Caso isso aconteça, a Agência poderá estabelecer metas e condições para as finanças do clube ao longo de duas temporadas, substituindo a restrição atualmente em vigor.

Vitória cobra dívida do Grêmio na CNRD

O Vitória segue atento à situação financeira do Grêmio porque ainda aguarda o pagamento de valores referentes à transferência de Wagner Leonardo, em fevereiro de 2025. A dívida já é alvo de cobrança do Rubro-Negro na CNRD.

O não pagamento também acabou gerando um problema financeiro para o próprio Vitória. Parte do dinheiro que seria recebido na negociação do zagueiro precisava ser destinada ao Portimonense, antigo clube de Wagner. Como o Grêmio não cumpriu os pagamentos previstos, o clube baiano não conseguiu realizar o repasse ao time português.

Diante da pendência, o Portimonense acionou a FIFA e o Vitória acabou punido com um transfer ban. Para retirar a sanção, o Rubro-Negro precisou desembolsar 394 mil euros.

Depois da punição ser retirada, o Vitória voltou a ter autorização para registrar jogadores. O clube, porém, pretende cobrar do Grêmio não apenas os valores originalmente devidos pela transferência, mas também a quantia que precisou desembolsar para resolver o problema com o Portimonense e as penalidades relacionadas ao caso.

Além da ação que já tramita na CNRD, o Vitória pretende recorrer à ANRESF contra o Grêmio a partir de 1º de novembro.

Wagner Leonardo - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

CBF já aplica sanções por dívidas

A nova estrutura de Fair Play da CBF já começou a estabelecer medidas contra clubes envolvidos em débitos relacionados a transferências. Em agosto, o São Paulo recebeu prazo de 45 dias para quitar uma dívida com o Novorizontino pela contratação de Djhordney, sob risco de sofrer um transfer ban.

No caso do Grêmio, porém, a restrição aplicada pela ANRESF não foi provocada diretamente pela dívida com o Vitória. A origem da medida está no pedido de plano coletivo apresentado pelo clube na CNRD.