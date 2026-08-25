Saiba como vazamento do Sport ajudou Vitória a contratar Alex Bruno

Mesmo com o transfer ban que ainda trabalhava para resolver naquele momento, a chegada do centroavante Alex Bruno teve desfecho positivo para o Esporte Clube Vitória. O vazamento da negociação entre ASA e Sport, que estava mais próximo de fechar a contratação, acabou fazendo o clube pernambucano sair da disputa e deu ao Leão da Barra o tempo necessário para resolver a pendência com a Fifa.

Antes de bater o martelo e definir a transferência do jogador para o Vitória na semana passada, o ASA também abriu conversas com CRB e Sport. O presidente do ASA, Rogério Siqueira, explicou como ocorreram as negociações até o fechamento com o clube baiano.

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“As negociações aqui no ASA funcionam da seguinte forma: toda chegada de atletas é através do executivo de futebol e, para sair, é direto comigo. Eu não abro negociação em paralelo. A primeira proposta pelo Alex foi do CRB”, disse Siqueira ao ge.

“Eu conversei com o presidente Mário [Marroquim, do CRB], alinhamos alguns pontos, mas uma negociação envolve três pilares, que são os dois clubes e o atleta/estafe dele. No caso do CRB, eu dei o sinal verde para que os agentes alinhassem e, quando sentamos à mesa, não deu certo o que estava combinado”, prosseguiu o dirigente.

Sem fechar com o time alagoano, a segunda negociação aberta foi com o Vitória. No entanto, o acerto não pôde ser concretizado naquele momento justamente por causa do transfer ban. Siqueira revelou que chegou a conversar diretamente com o executivo de futebol do Rubro-Negro, Sérgio Papellin.

“Em seguida, veio uma conversa com o Vitória, e uma conversa muito franca minha direto com o executivo deles, o Sérgio Papellin. Ele me ligou, disse que estava no transfer ban e, aí, o Vitória foi para o final da fila”, detalhou.

Vazamento do Sport e tempo ganho para resolver transfer ban

Sem acerto fechado com CRB e Vitória, a terceira opção foi o Sport. As partes avançaram nas tratativas, mas uma condição acabou sendo quebrada: o acordo precisava ser mantido em sigilo. O vazamento da negociação fez o clube pernambucano perder espaço na disputa.

“Na terceira negociação, estava o Sport. Conversamos, alinhamos e liberamos os agentes para acertarem. Porém, tinha uma condição fundamental: que o negócio não vazasse, justamente porque estávamos decidindo o acesso. E vazou! Com isso, o Sport foi para o final da fila”, revelou.

Com o clube pernambucano fora da negociação, o Vitória ganhou tempo para solucionar a situação do transfer ban. Assim que encaminhou o fim da punição, o Leão da Barra retomou as conversas com o ASA e conseguiu fechar a contratação de Alex Bruno.

“A situação do transfer ban do Vitória foi resolvida, a conversa retomada e, de forma rápida, alinhamos o empréstimo até o fim do ano, com opção de compra de 60% dos direitos. Se ao final do empréstimo, o Vitória comprar, ele fica lá. Caso contrário, retorna ao ASA e segue o contrato conosco”, detalhou.