"Perdemos o clássico e de lá para cá as coisas deram errado", diz Fábio Mota

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O presidente Fábio Mota convocou uma entrevista para falar do momento do Esporte Clube Vitória na temporada 2026. Após um bom começo no primeiro semestre, o Leão da Barra vive período de pressão e quatro derrotas consecutivas.

Durante a entrevista, Mota reconheceu a má fase e apontou um excesso de problemas físicos e desfalques no elenco. No entanto, o dirigente também indicou a derrota para o Bahia como um fator relevante dentro dessa sequência.

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"Evidente que perdemos o clássico. Ano passado nós ganhamos o clássico e viramos nossa história. Esse ano, infelizmente perdemos o clássico, pra tristeza de todos nós, e também da forma como foi. De lá para cá as coisas deram errado", apontou.

Brasileirão ainda é prioridade

O último episódio desta sequência ruim foi a eliminação para o Vasco na Copa do Brasil, que gerou grande pressão para o trabalho do técnico Jair Ventura. Segundo Fábio Mota, no entanto, não há nada mais importante que o Campeonato Brasileiro.

"Se a gente ganhar do Grêmio vai respirar na nossa principal competição [Campeonato Brasileiro] e objetivo. Então não tem razão para desespero. Tem razão para estar triste, eu estou triste como torcedor, mas temos que entender que estamos em um clube em reconstrução", ponderou.