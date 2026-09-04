Diretor do Vitória confirma reforços e cita buscas por atletas de fora

O Esporte Clube Vitória vai reforçar o elenco na reta final da janela de transferências. A informação foi confirmada por Sérgio Papellin. O diretor de futebol lamentou o desfalques no elenco rubro-negro, especialmente no meio-campo.

Em entrevista coletiva no Barradão, nesta sexta-feira, 4, Papellin preferiu não detalhar as posições que vai atrás. No entanto, afirmou que avalia opções de atletas que "estão fora do Brasil" e que serão dois a três reforços.

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"De contratações, estamos trabalhando, buscando opções. Temos pensado em soluções por causa dos atletas no departamento médico. Estamos correndo contra o tempo, alguns jogadores estão fora do Brasil, o tempo é curto para trazer e regularizar. Mas estamos trabalhando muito para contratar. Melhor não falar em posições", confirmou Papellin.

A janela de transferências para contratações está aberta até o dia 11 de setembro, na próxima sexta-feira. Ou seja, o Vitória tem até esta data para registrar novos atletas.

Vitória x Grêmio

O Vitória recebe o Grêmio no Barradão, às 20h da próxima segunda-feira, 7, em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para esta partida, no entanto, nenhum reforço estará à disposição.