HOME > ESPORTES
MERCADO DA BOLA

Lateral do Vitória reforça time da Série B na próxima temporada

Lateral deve ser anunciado em breve nos próximos dias pelo time carvoeiro

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

29/12/2025 - 15:36 h
Willean Lepo pelo Vitória
Willean Lepo pelo Vitória -

O lateral-direito Willean Lepo, que pertence ao Vitória, definiu seu futuro e já participa dos treinamentos do elenco do Criciúma como parte da preparação para a pré-temporada de 2026. O anúncio oficial do atleta pelo Tigre deve ocorrer nos próximos dias. As informações são do ge.

Willean Lepo pertence ao Vitória, e tem contrato até o fim de 2026. O lateral vem de uma temporada de alta minutagem e regularidade defendendo as cores do Goiás em 2025. Ele atuou em 46 partidas, marcou um gol e distribuiu seis assistências.

Em sua passagem pelo Rubro-Negro baiano, em 2024, Lepo entrou em campo 29 vezes, mas não chegou a participar de gol.

Aos 28 anos, Willean Lepo começou sua carreira no Macaé, passou pelo Bahia (time sub-23) e se destacou no Novorizontino, equipe que defendeu por quatro temporadas antes de reforçar o Vitória.

x