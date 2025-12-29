Lateral do Vitória reforça time da Série B na próxima temporada

Willean Lepo pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O lateral-direito Willean Lepo, que pertence ao Vitória, definiu seu futuro e já participa dos treinamentos do elenco do Criciúma como parte da preparação para a pré-temporada de 2026. O anúncio oficial do atleta pelo Tigre deve ocorrer nos próximos dias. As informações são do ge.

Willean Lepo pertence ao Vitória, e tem contrato até o fim de 2026. O lateral vem de uma temporada de alta minutagem e regularidade defendendo as cores do Goiás em 2025. Ele atuou em 46 partidas, marcou um gol e distribuiu seis assistências.

Em sua passagem pelo Rubro-Negro baiano, em 2024, Lepo entrou em campo 29 vezes, mas não chegou a participar de gol.

Aos 28 anos, Willean Lepo começou sua carreira no Macaé, passou pelo Bahia (time sub-23) e se destacou no Novorizontino, equipe que defendeu por quatro temporadas antes de reforçar o Vitória.