Venda mais cara da história do Bahia aparece na pré-lista do Uruguai

O Uruguai divulgou nesta sexta-feira, 4, a lista de jogadores pré-convocados para as Datas-Fifa de setembro e outubro, quando a seleção Celeste vai disputar amistosos contra o Japão, Coreia do Sul e Índia. Entre os nomes presentes está o do atacante Luciano Rodríguez, venda mais cara da história do Esporte Clube Bahia.

Estos son los reservados de Diego Forlán para la Fecha FIFA de setiembre-octubre 📋 pic.twitter.com/XUYHOC0Qi8 — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 4, 2026

Anunciado pelo Cruzeiro em agosto deste ano, o jogador de 23 anos ainda não conseguiu se firmar como titular da equipe comandada pelo português Artur Jorge. Ao todo, ele foi relacionado para oito jogos, mas só entrou em campo em três oportunidades.



A única partida dele como titular do clube mineiro foi contra o Vasco, no último sábado, 29, quando Artur Jorge decidiu poupar os titulares visando o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Atlético Mineiro. O Cruzeiro acabou derrotado por 3 a 1 para o Vasco e, no jogo seguinte, perdeu por 2 a 1 para o maior rival.

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Apesar do desempenho tímido até então, Lucho Rodríguez ainda é visto como uma peça que pode vir a ser importante durante o ciclo.

Outros nomes do futebol brasileiro

Além de Lucho Rodríguez, outros oito jogadores do futebol brasileiro estão presentes na lista do Uruguai:

Palmeiras: Alexander Barboza, Joaquín Piquerez e Emiliano Martínez;

Flamengo: Guillermo Varela e Giorgian de Arrascaeta;

Vasco: Puma Rodríguez;

Botafogo: Lucas Villalba;

Fluminense: Agustín Canobbio.

Novo treinador

Após um desempenho decepcionante na Copa do Mundo de 2026, sendo eliminado ainda na fase de grupos, o Uruguai anunciou o desligamento do treinador Marcelo Bielsa e trouxe o ex-jogador Diego Forlán para assumir o comando técnico da equipe de forma interina.



Forlán foi contratado para liderar a seleção Sub-20 do Uruguai, mas está à frente da equipe principal enquanto a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) não acerta a chegada de um substituto definitivo para Bielsa.

Apesar do alto cargo, Diego Forlán tem uma carreira tímida como treinador principal, com apenas dois trabalhos.



O primeiro foi em 2020, no Penarol, onde ele esteve durante apenas 11 partidas, somando quatro vitórias, quatro derrotas e três empates. O segundo trabalho se deu no Club Atlético Atenas de San Carlos, equipe da segunda divisão do futebol uruguaio, entre março e setembro de 2021. Ao todo, foram quatro vitórias, cinco empates e três derrotas.

Atleta histórico

Diferentemente da carreira pouco notável como treinador, Forlán construiu uma carreira de alto nível no futebol de clubes, acumulando passagens marcantes no Manchester United, no Villarreal, no Atlético de Madrid e no Internacional.



Pela seleção uruguaia, o atacante conquistou a Copa América de 2011, além de ter sido fundamental para levar o Uruguai até a semifinal da Copa do Mundo de 2010, competição que ele terminou como melhor jogador e artilheiro, com cinco gols.