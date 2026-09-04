Talisca é anunciado em novo clube após saída inesperada do Fenerbahçe

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Revelado pelo Esporte Clube Bahia, o meia Anderson Talisca foi anunciado nesta sexta-feira, 4, como nova contratação do Al-Jazira, time dos Emirados Árabes Unidos. O brasileiro de 32 anos chega ao novo clube sem custos de transferência após uma saída surpreendente do Fenerbahçe, da Turquia.

Nesta temporada, ele ajudou a classificar o clube turco para a Champions League, marcando quatro gols em seis jogos da fase de classificação para a competição. Além disso, ele conquistou o título do Campeonato Turco da última temporada, terminando como o terceiro maior goleador do torneio, com 19 gols e quatro assistências.

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Ao todo, ele jogou 75 jogos, marcou 44 gols e anotou sete assistências.

Carreira

Formado nas categorias de base do Bahia, Talisca estreou profissionalmente em janeiro de 2013, contra o Itabaiana, pela Copa do Nordeste. Em julho do ano seguinte, ele foi vendido para o Benfica, de Portugal, por 4,75 milhões de euros.

Em seguida ele passou por Besiktas, da Turquia, Guangzhou Evergrande, da China, foi emprestado ao Benfica e vendido para o Al-Nassr. Posteriormente ele foi para o Fenerbahçe, da Turquia, e agora está no Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos.

Na carreira, Talisca já acumula 470 jogos, 227 gols marcados e 50 assistências.