Saiba por que Talisca saiu de time europeu após 4 gols na Champions League

A saída do ex-Bahia Anderson Talisca do Fenerbahçe surpreendeu a muitos, e em certo ponto, talvez até a ele próprio. A saída para o Al-Jazira, dos Emirados Árabes, não era o plano inicial do jogador.

O meia-atacante brasileiro queria permanecer no clube turco, onde tinha bom desempenho, brilho recente na Champions League e identificação com a torcida e contrato renovado até 2028, mas se viu sem espaço após a chegada de novos reforços ao elenco.

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O impasse aconteceu por causa do limite de estrangeiros no Campeonato Turco. Com as contratações de Romelu Lukaku e Vedat Muriqi, o Fenerbahçe decidiu priorizar os dois atacantes e deixou Talisca fora da lista de inscritos para jogos da liga nacional.

A decisão surpreendeu e decepcionou o brasileiro, que vinha sendo importante na campanha do clube na pré-Champions, com quatro gols marcados em seis jogos.

Brasileiro ficou fora da liga turca

Pelas regras do Campeonato Turco, cada clube pode relacionar no máximo 14 estrangeiros em uma lista de 28 jogadores. Desse total, dez podem ter qualquer idade, enquanto quatro precisam ter menos de 23 anos.

Após a chegada de Lukaku e Muriqi, Talisca foi retirado dos últimos dois jogos do Fenerbahçe pela competição nacional. A mensagem recebida pelo jogador, ainda que não de forma literal, foi de que ele seria usado principalmente na Champions League e só teria espaço nos campeonatos nacionais quando sobrasse vaga para estrangeiros.

Anderson Talisca fez 27 gols na temporada pelo Fenerbahçe - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Destaque na pré-Champions

A perda de espaço causou incômodo justamente porque Talisca vinha sendo decisivo. O brasileiro foi destaque nas primeiras eliminatórias da pré-Champions, com gols em todos os quatro primeiros jogos.

Contra o Górnik Zabrze, marcou na vitória em casa e também no empate por 1 a 1 na Polônia. Depois, diante do Sturm Graz, voltou a balançar as redes no triunfo por 2 a 0 em Istambul e também na vitória por 1 a 0 na Áustria.

Talisca ainda foi titular nos dois jogos contra o Lyon, última fase antes da etapa principal da Champions, em confrontos que terminaram com empate por 1 a 1 e vitória turca por 2 a 1.

ISTANBUL, TURKIYE - AUGUST 05: Anderson Talisca of Fenerbahce celebrates after scoring during the UEFA Champions League third qualifying round first leg match between Fenerbahce and Sturm Graz at Chobani Stadium in Istanbul, Turkiye, on August 05, 2026. Celal Gunes / Anadolu (Photo by Celal Gunes / Anadolu via AFP) - Foto: CELAL GUNES

Saída aconteceu sem tempo para buscar Europa ou Brasil

Talisca não cogitava deixar o Fenerbahçe e, por isso, não fez planos para os próximos capítulos. Em fevereiro, havia renovado contrato até 2028 e se sentia adaptado a Istambul, com apoio da torcida e vindo de uma temporada de destaque, com 27 gols e cinco assistências em 45 partidas.

Contratado em janeiro de 2025, o brasileiro encerrou a passagem pelo clube turco com 75 jogos, 44 gols e sete assistências. A decisão do Fenerbahçe, no entanto, aconteceu a poucos dias do fechamento da janela.

Sem tempo para negociar com outro clube europeu e com clubes brasileiros sem condições de arcar com o salário, Talisca optou pela rescisão e acertou com o Al-Jazira.

Antes disso, ele havia recusado propostas de Cruzeiro, Atlético-MG e outros clubes do Brasil justamente porque pretendia seguir no Fenerbahçe.

Al-Jazira será novo destino

A ida para os Emirados Árabes marca o retorno de Talisca ao futebol do Oriente Médio. Antes da passagem pela Turquia, o baiano atuou por quase quatro temporadas no Al-Nassr, da Arábia Saudita, onde também teve números expressivos.

Agora, aos 32 anos, o jogador inicia uma nova etapa no Al-Jazira depois de uma saída considerada frustrante por ele. O brasileiro deixa o Fenerbahçe em alta dentro de campo, mas após um processo de perda de espaço nos bastidores que acabou tornando a permanência inviável.