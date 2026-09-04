Mulher pede bloqueio de salário de ex-jogador da Seleção após calote

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Gerson se envolveu em uma batalha judicial com uma mulher no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ex-jogador da Seleção Brasileira, o atleta está sendo acusado de não efetuar o pagamento de um empréstimo de R$ 200 mil.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a autora do processo, Gabriela Maria Antunes Alves, alegou que emprestou a quantia ao meio-campista do Cruzeiro e ao pai dele, Marcos Antônio da Silva, em 2025.

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De acordo com o relato da empresária, os dois teriam combinado de pagar a dívida em 20 parcelas mensais, porém o depósito deixou de ser efetuado após alguns meses. Ela tentou uma solução amigável com os réus, mas não obteve sucesso.

Gabriela pede que o salário de Gerson seja bloqueado até a efetuação do pagamento completo, que chega a marca de quase R$ 300 mil, fora os acréscimos de atualização monetária, juros e demais encargos legais.

O pedido segue em tramitação no TJ-RJ, que ainda não determinou a aplicação da medida contra o jogador de futebol. Até o momento, Gerson e seu pai não se pronunciaram sobre o tema.