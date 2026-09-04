Gabigol se posiciona após revelar desejo de voltar ao Flamengo

Artilheiro do Santos na temporada, Gabigol se posicionou nesta sexta-feira, 4, após a repercussão de uma entrevista em que ele fala sobre o desejo de retornar ao Flamengo. O atacante, ídolo do clube rubro-negro, tem contrato com o Cruzeiro e está emprestado ao Santos até o final deste ano.

Em entrevista ao influenciador Fui Clear, o jogador do Santos afirmou que a relação construída durante seis temporadas no Flamengo faz com que o time carioca continue sendo especial em sua carreira.

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Tenho vontade [de retornar]. O Flamengo é um time que mexe comigo. É muito tempo também, é muita história… Foram seis anos, muitos títulos. É muito tempo. É difícil para mim jogar contra. Não me sinto à vontade, sempre falei isso. Ir para o Maracanã de novo para jogar contra não é algo fácil para mim. Gabriel Barbosa - Atacante do Santos

Gabigol chegou ao Flamengo em 2019 e disputou 306 jogos, com 161 gols e 43 assistências. Nesse período, conquistou duas Libertadores, duas Copas do Brasil, dois Brasileiros, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e quatro Cariocas.

Repercussão

A fala gerou uma repercussão negativa entre torcedores do Santos, o que fez com que o atacante publicasse uma mensagem de retratação, afirmando que “foram cortadas algumas coisas, então saiu um pouco do contexto”.

Veja comunicado completo do Gabigol

"Em nenhum momento minha intenção foi desrespeitar o Santos. Pelo contrário, todo mundo sabe que é o time do meu coração e que eu amo tanto. Minha terceira passagem e sou muito feliz aqui.

Foram cortadas algumas coisas, então saiu um pouco do contexto. Respeito o Cruzeiro, tenho mais dois anos de contrato, tô aqui por empréstimo. Por isso eu quis dizer que voltaria pra lá.

Todo mundo sabe do meu carinho e respeito pela cidade e torcida e pelos meus companheiros também. É sempre que envolve Flamengo tem um pouco de dúvida sobre o que eu falar.

Feliz pelo momento nosso, temos um jogo muito importante no domingo e também uma possibilidade de ser campeão na Sul-americana e contamos com vocês.

Se alguém se sentiu desrespeitado ou ofendido não foi minha intenção, se vocês verem a entrevista completa vocês verão totalmente o contrário.

É um grande orgulho estar no Santos, sou santista e quero ficar aqui por muito tempo."