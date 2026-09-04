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Santos confirma nova lesão muscular de Neymar

Camisa 10 deixou a partida contra o Palmeiras com dores

Gustavo Nascimento
Por
Neymar no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Palmeiras
Neymar no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Palmeiras - Foto: Raul Baretta | Santos FC.

Neymar foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa direita, segundo informação divulgada pelo Santos nesta sexta-feira, 4. O problema físico surgiu no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, em que o camisa 10 saiu de campo com dores ainda no intervalo.

A partida terminou empatada por 0 a 0, resultado que sacramentou a eliminação do Santos, que havia sido derrotado por 3 a 0 no jogo de ida, na casa do Palmeiras.

“O atleta Neymar Júnior passou por exames hoje (4/9). Os resultados indicaram uma lesão muscular tipo 2B no reto anterior da coxa direita, durante a partida da última quarta-feira (2//9)”, informa o Santos.

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O clube paulista não deu uma previsão de retorno do atacante aos gramados.

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Crise de lesões

Além de Neymar, o meia argentino Álvaro Barreal também precisou ser substituído na partida contra o Palmeiras devido a uma lesão similar à de Neymar, mas na coxa esquerda. De acordo com o Santos, “exames apontaram lesão do músculo bíceps femoral do tipo 2A”.

O Peixe ainda atualizou o estado de saúde de Lucas Veríssimo, que teve uma entorse no tornozelo direito também na partida contra o Palmeiras. O zagueiro “tem apresentado quadro de dor no tornozelo direito, causado por um entorse, e iniciou tratamento mais específico”, disse o clube.

“Os três estão em tratamento e recuperação no CEPRAF/ SFC do CT Rei Pelé sob supervisão da equipe médica”, acrescentou o clube.

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copa do brasil esportes Futebol lesão neymar Notícias santos saúde esportiva

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