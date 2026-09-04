Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA

BRASILEIRÃO FEMININO

Yanne brilha nos pênaltis e garante o Bahia na semifinal do Brasileiro

Após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, goleira defendeu uma penalidade

Gustavo Nascimento
Por
| Atualizada em
Jogadoras de Bahia e Palmeiras disputam a bola
Jogadoras de Bahia e Palmeiras disputam a bola - Foto: Rebeca Reis | Staff Images Woman | CBF

O sonho do Esporte Clube Bahia segue vivo no Brasileirão Feminino, isso porque o time baiano visitou o Palmeiras na Arena Barueri e conseguiu um triunfo por 5 a 4 nas penalidades, com uma atuação decisiva da goleira Yanne. Os dois times empataram por 1 a 1 no tempo regulamentar, mesmo placar registrado no jogo de ida, disputado na última segunda-feira, 31, na Arena Fonte Nova.

Com o resultado, o time feminino do Bahia chega à semifinal da competição pela primeira vez em sua história.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Primeiro tempo

O primeiro tempo foi dominado pelo Palmeiras, que começou em um ritmo mais lento, mas passou a ser mais incisivo nas ações ofensivas a partir dos 20 minutos. Aos 23, veio o primeiro lance de perigo da equipe palmeirense, que terminou com Bia Zaneratto colocando uma bola na trave.

Quatro minutos depois, em bela jogada trabalhada, a camisa 10 voltou a participar ofensivamente, dessa vez tocando para Rayssa Bahia dentro da área. A camisa 34 foi fria ao chutar forte e abrir o placar.

Aos 29 minutos, o Palmeiras voltou a assustar em mais uma jogada trabalhada pelo lado direito, que terminou com a camisa 7 Gláucia sendo travada pela marcação na primeira área.

O Palmeiras seguiu melhor no jogo e chegou a fazer o segundo gol, com Bia Zanerato marcando aos 44 minutos. A camisa 10 ficou frente à frente com Yanne e teve frieza para driblar a goleira do Esquadrão e tocar para o fundo da rede. No entanto, a jogadora estava impedida e o gol foi anulado.

Segundo tempo

O Palmeiras voltou melhor no segundo tempo, chegando a colocar uma bola na trave com menos de cinco minutos. No entanto, o domínio palmeirense não se sustentou no decorrer da segunda etapa.

Após essa primeira pressão, o Bahia reagiu e passou a pisar mais no campo de ataque, levando perigo ao gol defendido por Kate Tapia.

O Bahia empatou o jogo aos 12 minutos do segundo tempo, quando Márcia recebeu no lado direito e cruzou rasteiro para Dan Nunes. A camisa 2 – que foi uma das alterações do técnico Felipe Freitas no intervalo – bateu cruzado e igualou o placar no confronto.

Leia Também:

E.C.VITÓRIA

Jogador emprestado pelo Vitória marca golaço na Série B
Jogador emprestado pelo Vitória marca golaço na Série B imagem

DE VOLTA?

Gabigol se posiciona após revelar desejo de voltar ao Flamengo
Gabigol se posiciona após revelar desejo de voltar ao Flamengo imagem

FUTEBOL

Santos confirma nova lesão muscular de Neymar
Santos confirma nova lesão muscular de Neymar imagem

Depois disso, o jogo ficou mais equilibrado, com as ações bem divididas pelos dois times, que não conseguiram tirar a igualdade do placar. Com isso, o apito final sacramentou o fato de que a vaga para a semifinal seria decidida na disputa de pênaltis.

Penalidades

As duas equipes bateram suas duas primeiras penalidades com precisão, mas o cenário mudou no terceiro pênalti do Palmeiras, quando Yanne cresceu no gol e defendeu a cobrança de Tainá Maranhão.

Essa foi a única cobrança desperdiçada na disputa de pênaltis, de forma que o Bahia venceu por 5 a 4 e avançou à semifinal da competição.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Relacionadas

Mais lidas