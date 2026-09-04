Yanne brilha nos pênaltis e garante o Bahia na semifinal do Brasileiro

O sonho do Esporte Clube Bahia segue vivo no Brasileirão Feminino, isso porque o time baiano visitou o Palmeiras na Arena Barueri e conseguiu um triunfo por 5 a 4 nas penalidades, com uma atuação decisiva da goleira Yanne. Os dois times empataram por 1 a 1 no tempo regulamentar, mesmo placar registrado no jogo de ida, disputado na última segunda-feira, 31, na Arena Fonte Nova.

Com o resultado, o time feminino do Bahia chega à semifinal da competição pela primeira vez em sua história.

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Primeiro tempo

O primeiro tempo foi dominado pelo Palmeiras, que começou em um ritmo mais lento, mas passou a ser mais incisivo nas ações ofensivas a partir dos 20 minutos. Aos 23, veio o primeiro lance de perigo da equipe palmeirense, que terminou com Bia Zaneratto colocando uma bola na trave.



Quatro minutos depois, em bela jogada trabalhada, a camisa 10 voltou a participar ofensivamente, dessa vez tocando para Rayssa Bahia dentro da área. A camisa 34 foi fria ao chutar forte e abrir o placar.



Aos 29 minutos, o Palmeiras voltou a assustar em mais uma jogada trabalhada pelo lado direito, que terminou com a camisa 7 Gláucia sendo travada pela marcação na primeira área.



O Palmeiras seguiu melhor no jogo e chegou a fazer o segundo gol, com Bia Zanerato marcando aos 44 minutos. A camisa 10 ficou frente à frente com Yanne e teve frieza para driblar a goleira do Esquadrão e tocar para o fundo da rede. No entanto, a jogadora estava impedida e o gol foi anulado.

Segundo tempo

O Palmeiras voltou melhor no segundo tempo, chegando a colocar uma bola na trave com menos de cinco minutos. No entanto, o domínio palmeirense não se sustentou no decorrer da segunda etapa.



Após essa primeira pressão, o Bahia reagiu e passou a pisar mais no campo de ataque, levando perigo ao gol defendido por Kate Tapia.



O Bahia empatou o jogo aos 12 minutos do segundo tempo, quando Márcia recebeu no lado direito e cruzou rasteiro para Dan Nunes. A camisa 2 – que foi uma das alterações do técnico Felipe Freitas no intervalo – bateu cruzado e igualou o placar no confronto.

Depois disso, o jogo ficou mais equilibrado, com as ações bem divididas pelos dois times, que não conseguiram tirar a igualdade do placar. Com isso, o apito final sacramentou o fato de que a vaga para a semifinal seria decidida na disputa de pênaltis.

Penalidades

As duas equipes bateram suas duas primeiras penalidades com precisão, mas o cenário mudou no terceiro pênalti do Palmeiras, quando Yanne cresceu no gol e defendeu a cobrança de Tainá Maranhão.

Essa foi a única cobrança desperdiçada na disputa de pênaltis, de forma que o Bahia venceu por 5 a 4 e avançou à semifinal da competição.