FÓRMULA 1
Com Gasly na pole da F1 e Bortoleto em 10º, GP da Itália acontece neste domingo
Francês surpreende no Templo da Velocidade e corrida deste domingo promete surpresas
O lendário circuito de Monza é palco neste domingo, 6, de uma das etapas mais imprevisíveis da temporada da Fórmula 1. O francês Pierre Gasly (Alpine) surpreendeu o mundo do automobilismo ao cravar a primeira pole position de sua carreira durante o treino de classificação e lidera o grid de largada do Grande Prêmio da Itália, que disputa a vitória a partir das 10h (horário de Brasília).
A conquista de Gasly encerra um jejum de 27 anos sem um piloto francês na posição de honra no Templo da Velocidade — feito alcançado pela última vez por Jean Alesi, em 1997. Monza já tem valor sentimental para o piloto, que reside em Milão e conquistou no mesmo traçado sua única vitória na F1, em 2020.
Ao lado do francês na primeira fila estará o britânico George Russell (Mercedes), seguido de perto pelas Ferraris de Charles Leclerc e Lewis Hamilton, que tentam fazer a festa da torcida local.
O resultado da classificação de sábado sofreu alterações significativas após a aplicação de punições por trocas de componentes e incidentes na pista:
- Gabriel Bortoleto no top 10: O brasileiro da Audi herdou a 10ª colocação após punições aplicadas a concorrentes diretos, fechando a quinta fila do grid;
- Queda do líder: O italiano Kimi Antonelli (Mercedes), atual líder do campeonato, teve o motor trocado e despencou para a 20ª e última fila;
- Sanção a Piastri: O australiano Oscar Piastri (McLaren) fez o terceiro tempo, mas perdeu três posições por atrapalhar Liam Lawson no Q2 e larga em sexto.
"É fantástico, a classificação foi incrível. Tentei conquistar essa pole por nove anos e consegui no lugar onde veneci minha primeira corrida. Existe algo muito especial em Monza", celebrou Gasly em entrevista à AFP.
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Grid de largada — GP da Itália de F1
1ª fila
- Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes)
- George Russell (GBR/Mercedes)
2ª fila
- 3. Charles Leclerc (MON/Ferrari)
- 4. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
3ª fila
- 5. Max Verstappen (HOL/Red Bull)
- 6. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)
4ª fila
- 7. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes)
- 8. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)
5ª fila
- 9. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull)
- 10. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)
6ª fila
- 11. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)
- 12. Nico Hülkenberg (ALE/Audi)
7ª fila
- 13. Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes)
- 14. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)
8ª fila
- 15. Yuki Tsunoda (JAP/Racing Bulls-Red Bull)
- 16. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari)
9ª fila
- 17. Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari)
- 18. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda)
10ª fila
- 19. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda)
- 20. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
11ª fila
- 21. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)
- 22. Liam Lawson (NZL/Red Bull)