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FÓRMULA 1

Com Gasly na pole da F1 e Bortoleto em 10º, GP da Itália acontece neste domingo

Francês surpreende no Templo da Velocidade e corrida deste domingo promete surpresas

Rafael Tiago
Por
O piloto francês da Alpine, Pierre Gasly, sorri durante o desfile dos pilotos
O piloto francês da Alpine, Pierre Gasly, sorri durante o desfile dos pilotos - Foto: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

O lendário circuito de Monza é palco neste domingo, 6, de uma das etapas mais imprevisíveis da temporada da Fórmula 1. O francês Pierre Gasly (Alpine) surpreendeu o mundo do automobilismo ao cravar a primeira pole position de sua carreira durante o treino de classificação e lidera o grid de largada do Grande Prêmio da Itália, que disputa a vitória a partir das 10h (horário de Brasília).

A conquista de Gasly encerra um jejum de 27 anos sem um piloto francês na posição de honra no Templo da Velocidade — feito alcançado pela última vez por Jean Alesi, em 1997. Monza já tem valor sentimental para o piloto, que reside em Milão e conquistou no mesmo traçado sua única vitória na F1, em 2020.

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Ao lado do francês na primeira fila estará o britânico George Russell (Mercedes), seguido de perto pelas Ferraris de Charles Leclerc e Lewis Hamilton, que tentam fazer a festa da torcida local.

O resultado da classificação de sábado sofreu alterações significativas após a aplicação de punições por trocas de componentes e incidentes na pista:

  • Gabriel Bortoleto no top 10: O brasileiro da Audi herdou a 10ª colocação após punições aplicadas a concorrentes diretos, fechando a quinta fila do grid;
  • Queda do líder: O italiano Kimi Antonelli (Mercedes), atual líder do campeonato, teve o motor trocado e despencou para a 20ª e última fila;
  • Sanção a Piastri: O australiano Oscar Piastri (McLaren) fez o terceiro tempo, mas perdeu três posições por atrapalhar Liam Lawson no Q2 e larga em sexto.

"É fantástico, a classificação foi incrível. Tentei conquistar essa pole por nove anos e consegui no lugar onde veneci minha primeira corrida. Existe algo muito especial em Monza", celebrou Gasly em entrevista à AFP.

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Grid de largada — GP da Itália de F1

1ª fila

  • Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes)
  • George Russell (GBR/Mercedes)

2ª fila

  • 3. Charles Leclerc (MON/Ferrari)
  • 4. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)

3ª fila

  • 5. Max Verstappen (HOL/Red Bull)
  • 6. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

4ª fila

  • 7. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes)
  • 8. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

5ª fila

  • 9. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull)
  • 10. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)

6ª fila

  • 11. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)
  • 12. Nico Hülkenberg (ALE/Audi)

7ª fila

  • 13. Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes)
  • 14. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)

8ª fila

  • 15. Yuki Tsunoda (JAP/Racing Bulls-Red Bull)
  • 16. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari)

9ª fila

  • 17. Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari)
  • 18. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda)

10ª fila

  • 19. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda)
  • 20. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

11ª fila

  • 21. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)
  • 22. Liam Lawson (NZL/Red Bull)
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corrida esporte fórmula 1

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