Cheiro de maconha atormenta tenistas nas quadras do US Open

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O cheiro intenso de maconha se tornou uma tormenta dos tenistas que estão competindo no US Open, que está acontecendo em Nova York entre os dias 30 de agosto e 13 de setembro.

Nesta sexta-feira, 4, a tenista Aryna Sabalenka interrompeu sua partida contra Kamilla Rakhimova por alguns instantes para reclamar do forte odor de maconha para a arbitragem na Louis Armstrong Stadium.

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A tenista número um no mundo estava vencendo o set por 3 a 0 quando apontou a situação para a árbitra, Eva Asderaki-Moore. Na ocasião, Sabalenka perguntou se algo poderia ser feito, visto que o cheiro estava muito forte.

Após isso, ela finalizou a partida por dois sets a zero.

Reclamações não são novas

O episódio de reclamações sobre o cheiro de maconha não é novo no local onde o US Open é sediado. Há anos, jogadores vêm reclamando do odor de cannabis que chega em certos locais.

Sabalenka está longe de ser a primeira a se incomodar com a situação. Em 2023, Maria Sakkari também questionou a arbitragem se algo poderia ser feito durante uma partida.

Na mesma edição, o tenista Alexander Zverev brincou que o local parecia “a sala de estar do Snoop Dogg” por causa do forte cheiro de maconha.

A britânica Katie Boulter também relatou ter sentido cheiro de maconha durante uma partida no torneio. Segundo a tenista, a situação pode tirar a concentração de quem está tentando competir no mais alto nível.

Tenista fez pedido aos torcedores

Após a vitória sobre Rakhimova, Sabalenka comentou com bom humor sobre o episódio. A tenista afirmou que as pessoas podem fazer o que quiserem, mas pediu que evitem fumar nas proximidades das quadras.

“Vocês podem fazer o que quiserem, podem fumar o que quiserem, podem relaxar o quanto quiserem, mas, por favor, não façam isso perto das quadras de tênis”, disse.

Como o cheiro chega às quadras?

O US Open é realizado no Flushing Meadows-Corona Park, uma grande área pública do Queens, famoso bairro de Nova York.

O complexo de tênis fica cercado por áreas abertas, que facilitam a circulação do ar entre o parque e as instalações do torneio.

Vale ressaltar que o uso recreativo da cannabis é legalizado para adultos acima de 21 anos de idade no estado de Nova York desde 2021, desde que as substâncias estejam dentro das regras estabelecidas.

Porém, o fumo não é permitido dentro das dependências do US Open. O complexo administrado pela USTA é considerado uma área livre de fumaça, com proibição para cigarros, cannabis e cigarros eletrônicos.