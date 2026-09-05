Ex-campeão do Mundo, Parreira recebe alta após 80 dias de internação

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O ex-técnico da Seleção Brasileira, Carlos Alberto Parreira, de 83 anos, recebeu alta neste sábado, 5, após quase três meses internado no Rio de Janeiro.

O campeão da Copa do Mundo de 1994 foi diagnosticado em junho com inflamação pulmonar.

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"É com grande satisfação que o Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, informa que após 80 dias internado, Carlos Alberto Parreira receberá alta médica neste sábado (5), pela manhã", informou a unidade médica em nota oficial.

Ainda de acordo com informações do Hospital Samaritano, Carlos Alberto Parreira apresentou evolução clínica positiva e a partir de agora, fará acompanhamento domiciliar do seu quadro geral.

Veja o boletim médico na íntegra

“O ex-técnico da Seleção Brasileira de Futebol, ao longo do período de hospitalização, apresentou evolução clínica positiva após ter sido internado com uma grave inflamação pulmonar. A partir de agora, ele fará acompanhamento domiciliar e ambulatorial para monitoramento do seu quadro geral.

Durante a internação, Parreira foi acompanhado pela equipe do pneumologista Arthur Vianna e pelos profissionais multidisciplinares do Hospital Samaritano Barra".