ESPORTES
Ex-campeão do Mundo, Parreira recebe alta após 80 dias de internação
O campeão da Copa do Mundo foi diagnosticado em junho com inflamação pulmonar
O ex-técnico da Seleção Brasileira, Carlos Alberto Parreira, de 83 anos, recebeu alta neste sábado, 5, após quase três meses internado no Rio de Janeiro.
O campeão da Copa do Mundo de 1994 foi diagnosticado em junho com inflamação pulmonar.
"É com grande satisfação que o Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, informa que após 80 dias internado, Carlos Alberto Parreira receberá alta médica neste sábado (5), pela manhã", informou a unidade médica em nota oficial.
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Ainda de acordo com informações do Hospital Samaritano, Carlos Alberto Parreira apresentou evolução clínica positiva e a partir de agora, fará acompanhamento domiciliar do seu quadro geral.
Veja o boletim médico na íntegra
“O ex-técnico da Seleção Brasileira de Futebol, ao longo do período de hospitalização, apresentou evolução clínica positiva após ter sido internado com uma grave inflamação pulmonar. A partir de agora, ele fará acompanhamento domiciliar e ambulatorial para monitoramento do seu quadro geral.
Durante a internação, Parreira foi acompanhado pela equipe do pneumologista Arthur Vianna e pelos profissionais multidisciplinares do Hospital Samaritano Barra".