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BOLETIM MÉDICO

Parreira é submetido a procedimento e segue em estado grave

Ex-técnico da Seleção Brasileira permanece internado na UTI, sedado e em diálise

Redação e AFP
Por Redação e AFP
O Hospital Samaritano divulgou um novo boletim sobre Carlos Alberto Parreira. O ex-técnico da Seleção Brasileira passou por uma traqueostomia, permanece internado na UTI, sedado e em diálise
O Hospital Samaritano divulgou um novo boletim sobre Carlos Alberto Parreira. O ex-técnico da Seleção Brasileira passou por uma traqueostomia, permanece internado na UTI, sedado e em diálise - Foto: DOUGLAS SHINEIDR / AFP

O ex-técnico da Seleção Brasileira Carlos Alberto Parreira segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. Em novo boletim médico divulgado nesta terça-feira, 7, a unidade informou que o treinador, de 83 anos, foi submetido a uma traqueostomia e permanece em estado de saúde "grave", porém "estável".

Parreira está hospitalizado desde o dia 16 de junho, quando deu entrada com um quadro de inflamação pulmonar associado a complicações renais. Desde então, o ex-comandante da Seleção Brasileira recebe cuidados intensivos e continua sem previsão de alta.

O paciente foi submetido a uma traqueostomia – procedimento que permite a inserção de uma cânula no pescoço para a ventilação artificial”, diz o boletim médico divulgado pelo Hospital Samaritano.

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Ele permanece sedado, em diálise e seu estado de saúde, embora grave, é estável

boletim médico - Hospital Samaritano

Uma carreira marcada por conquistas


Dono de uma trajetória marcada por conquistas históricas, Parreira é considerado um dos técnicos mais importantes que já passaram pela Seleção Brasileira. À frente da equipe nacional, acumulou 117 partidas, com 64 vitórias, 39 empates e apenas 14 derrotas.

Além de conduzir o Brasil ao tetracampeonato mundial na Copa do Mundo de 1994, o treinador conquistou a Copa América de 2004 e a Copa das Confederações de 2005. Sua ligação com os títulos da Seleção também inclui participações nas campanhas vitoriosas da Copa do Mundo de 1970 e da Copa das Confederações de 2013, integrando as respectivas comissões técnicas.

Parreira também construiu uma carreira de destaque em clubes tradicionais do futebol brasileiro, como Fluminense e Corinthians, consolidando seu nome entre os grandes treinadores da história do esporte nacional.

Em 2023, quando completou 80 anos, recebeu homenagens da CBF, da Conmebol, do Fluminense e do Corinthians em reconhecimento à sua contribuição para o futebol e aos feitos alcançados ao longo de décadas de carreira.

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Carlos Alberto Parreira seleção brasileira

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