Cascão no Corinthians? Timão faz ação com a Turma da Mônica

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Quem leu Turma da Mônica na infância deve lembrar que o Cascão sempre foi um torcedor ávido do Corinthians - e agora essa relação vai ser mais forte do que nunca. O Corinthians anunciou uma parceria com a Turma da Mônica para lançar uma linha de produtos licenciados com o personagem.

A ação celebra os 90 anos do cartunista Mauricio de Sousa e terá a primeira ativação no domingo, na Neo Química Arena, antes da partida contra a Chapecoense, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Quadrinho de Cascão com o Corinthians - Foto: Turma da Mônica

A campanha unirá a identidade do Timão ao personagem mais corintiano da Turma da Mônica. O clube preparou uma marca especial para a parceria, com Cascão inserido entre os remos e a âncora que fazem parte do escudo alvinegro.

Cascão parabenizando o Corinthians - Foto: Turma da Mônica

Linha terá camisetas, copos e almofadas

A parceria prevê o lançamento de uma série de produtos exclusivos com Cascão e o Corinthians. Entre os itens estão camisetas, copos e almofadas.

Os produtos serão comercializados no site da Só Ídolos, empresa que intermediou o acordo entre o clube do Parque São Jorge e a MSP Estúdios.

Cascão parabenizando o Corinthians - Foto: Turma da Mônica

Personagem é corintiano nas histórias

Cascão é um dos personagens mais populares da Turma da Mônica. Além da personalidade marcada por não gostar de tomar banho, ele também é conhecido pelo fanatismo pelo Corinthians.

Nas histórias, o personagem é o melhor amigo de Cebolinha, que é palmeirense, o que reforça a rivalidade bem-humorada entre os dois universos.

Cascão e Cebolinha - Foto: Turma da Mônica

Cascão e Cebolinha - Foto: Turma da Mônica

Homenagem a Mauricio de Sousa

A ação também faz parte das celebrações pelos 90 anos de Mauricio de Sousa. Nascido em outubro de 1935, em Santa Isabel, o cartunista é um dos principais nomes dos quadrinhos na América Latina e criador de franquias como Turma da Mônica, Chico Bento e Horácio.

Ao longo da carreira, Mauricio se tornou referência no entretenimento infanto-juvenil, com personagens presentes em quadrinhos, animações, filmes e séries.