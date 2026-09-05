Alison dos Santos é campeão nos 400m com barreiras na Diamond League

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Alison dos Santos voltou a subir no lugar mais alto do pódio na Liga Diamante. Neste sábado, 5, o brasileiro confirmou o favoritismo na decisão dos 400 metros com barreiras, disputada na Bélgica, e conquistou pela terceira vez o título da competição.

Conhecido como Piu, o atleta venceu a prova com o tempo de 46s71 e terminou à frente do norte-americano Trevor Bassitt, que marcou 48s03. O pódio foi completado por outro brasileiro, Matheus Lima, responsável pelo tempo de 48s18.

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A conquista amplia o domínio de Alison dos Santos na temporada da Diamond League. Nas quatro etapas anteriores em que competiu nos 400m com barreiras, o brasileiro também havia terminado na primeira colocação. As vitórias aconteceram em Xiamen, Oslo, Silésia e Zurique.

Foi justamente na etapa de Zurique que Piu alcançou um dos maiores feitos de sua carreira. Na ocasião, o brasileiro registrou 45s80 e estabeleceu o recorde mundial dos 400m com barreiras. Em território belga, ele voltou a se destacar e garantiu a melhor marca do Meeting Record da competição.

Alison dominante na Liga Diamante

O resultado também reforça a campanha dominante de Alison dos Santos na edição de 2026 da Liga Diamante. O brasileiro não participou apenas da etapa de Londres, na Grã-Bretanha, realizada em julho. Nas demais oportunidades em que disputou os 400m com barreiras, Piu terminou sempre na primeira posição.

Com mais uma vitória, Alison dos Santos confirma seu protagonismo na principal série de atletismo do mundo e adiciona mais um troféu importante à carreira.