Árbitro peita atleta em jogo da Série A e choca imprensa internacional

O Fluminense venceu o Vasco por 1 a 0, neste sábado, 5, no Maracanã, em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico foi marcado por muitas faltas, entradas duras e confusões entre os jogadores.

A arbitragem de Davi de Oliveira Lacerda foi bastante contestada, principalmente pelos atletas tricolores, que reclamaram da falta de critério na aplicação dos cartões.

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No entanto, outra situação também chamou atenção no jogo, até mesmo da imprensa de fora do país.

Árbitro peitou Canobbio

Por volta dos 20 minutos do primeiro tempo, Davi Lacerda se envolveu em uma situação incomum ao se aproximar de Agustín Canobbio e “peitar” o atacante do Fluminense. O uruguaio havia reclamado de uma disputa de bola com Paulo Henrique, lateral-direito do Vasco.

A postura do árbitro gerou críticas após a partida. Hulk, que também comentou a atuação da arbitragem, classificou o episódio como inaceitável para um clássico desse tamanho.

“Um jogo desse tamanho, um dos maiores clássicos do Brasil, não pode contar com um árbitro que não tem personalidade. Não existe isso. Se você pegar o lance ali que o Canobbio está disputando a bola, acho que com o Paulo Henrique, ele dá uma peitada no Canobbio, eu nunca vi isso no futebol no mundo. O árbitro peitar o jogador”, afirmou Hulk ao Sportv.

Foto: Reprodução | Sportv

Reclamações sobre os cartões

Outro ponto que provocou a indignação dos jogadores do Fluminense foi a aplicação dos cartões durante a partida. Os tricolores cobraram principalmente a falta de critério em lances envolvendo Paulo Henrique e Gómez.

“​O que a gente cobra é só critério. Se tiver critério não tem reclamação, só que não tem critério. Não tem critério. Porque tem lance para dar o segundo amarelo e ele não dá, se o jogador não tem amarelo ele dá o primeiro”, completou.

Em duas faltas cometidas por PH e Gómez, os jogadores do Fluminense consideraram que o árbitro deveria ter aplicado o segundo cartão amarelo. Davi Lacerda, porém, avaliou que as infrações não eram suficientes para justificar a expulsão.

Imprensa internacional repercute episódio

A cena envolvendo Davi Lacerda e Canobbio também ganhou repercussão fora do Brasil. Neste domingo, 6, veículos de comunicação da Espanha e de Portugal destacaram o momento ocorrido durante o clássico.

Jornal A Bola, de Portugal - Foto: Reprodução | A Bola

O jornal As, da Espanha, e o A Bola, de Portugal, repercutiram a atitude do árbitro e também citaram a entrevista de Hulk sobre o episódio.