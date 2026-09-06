Marta vai para a Copa do Mundo? Veja resposta do técnico da Seleção

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Marta vai para a Copa do Mundo de 2027? A situação de uma das maiores jogadoras da história do futebol feminino foi pauta em entrevista concedida pelo técnico da Seleção Brasileira, Arthur Elias. Aos 40 anos, a ‘Rainha’ ainda não tem presença garantida no Mundial, que será disputado no Brasil.

De acordo com Arthur, ainda é cedo para definir a convocação, mas o treinador destacou o desejo da comissão técnica de ter Marta à disposição. Ele também ressaltou a vontade da própria jogadora em participar da Copa.

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“Há dez meses da convocação é muito difícil dizer, futebol muda bastante. É muito rápido”, afirmou Arthur Elias ao CBN Esportes.

Marta teve temporada complicada

A temporada da jogadora, porém, tem sido complicada até o momento. Marta não participou da pré-temporada e teve menos minutos em campo do que em temporadas anteriores. Apesar das dificuldades recentes, o treinador fez questão de lembrar o desempenho da atacante na Copa América de 2025.

“Esse ano foi um pouco mais complicado para ela, por enquanto. A gente ainda tem alguns meses, bastante tempo até o final da temporada. Mas ela não fez a pré-temporada, teve algumas dificuldades e não teve tantos minutos como nas temporadas anteriores, quando fez grandes temporadas. Não vamos esquecer que a Marta foi decisiva na Copa América”, disse.

Arthur Elias afirmou que a comissão técnica pretende acompanhar a evolução da atacante e trabalhar para que ela tenha uma sequência de jogos antes do Mundial.

“Não vamos nunca duvidar da genialidade e do poder de decisão da maior jogadora de todos os tempos”, afirmou o treinador.

“Vamos apoiar ela pra ter essa sequência, especialmente no primeiro semestre de 2027. Uma boa condição e performance para ajudar a Seleção Brasileira”, completou.

Brasil chega preparado para a Copa do Mundo

Apesar da indefinição sobre Marta, Arthur Elias garantiu que a Seleção Brasileira chegará preparada para disputar o título da Copa do Mundo de 2027.

O treinador destacou a expectativa de jogar o Mundial em casa e afirmou que o Brasil terá condições de competir de igual para igual com as principais seleções.

“É muito claro que a seleção brasileira vai jogar e vai chegar preparada para disputar o título da competição”, afirmou Arthur.

Arthur Elias, técnico da Seleção - Foto: Lívia Villas Boas | CBF

Favoritismo está bem dividido

O técnico, no entanto, evitou colocar o Brasil entre os principais favoritos neste momento. Para ele, Estados Unidos, Espanha, Inglaterra, Alemanha e Japão, entre outras seleções, apresentam um retrospecto mais consistente em grandes competições.

Arthur acredita que o fator casa pode ser um diferencial para o Brasil. A Seleção fará sua estreia no Maracanã, momento que o treinador classificou como “marcante” e “histórico”.

“Eu considero que a gente tem aí pelo menos umas dez seleções com chances reais de título”, disse.

Entre as equipes que podem brigar pela taça, Arthur também citou a Colômbia, que vem apresentando evolução nos últimos torneios.