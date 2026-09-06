E.C.BAHIA
Bahia e Vitória brilham na rodada 15 do Brasileirão Sub-17
Dupla BaVi voltou a vencer na competição nacional de base
Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória vinham atravessando sequências longas sem vencer no Campeonato Brasileiro Sub-17. No entanto, a 15ª rodada trouxe de volta o caminho dos bons resultados e o times baianos brilharam e derrotaram Botafogo e América-MG neste sábado, 5.
Bahia goleia fora de casa
No duelo de abertura da rodada, iniciado às 11h no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, o Bahia não tomou conhecimento do Botafogo e aplicou goleada de 4 a 0. Os gols tricolores foram marcados por Fábio Ryan e Daniel David.
O Esquadrãozinho do técnico Túlio Bilaque atuou com Artur; Jonathan Marinho, Leonardo, Leônidas e Victor Gabriel (Cristhofer); Keven (Luís Felipe), Henry Riquelme e Daniel David (Weslley Feliphe); Lyan (Luidi), Pedro Thaylan (Denis Felipe) e Fábio Ryan (Natanael).
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Vitória consegue virada emocionante
O Vitória recebeu o América-MG no CT Manoel Pontes Tanajura, às 15h do sábado, e ganhou a partida com direito a fortes emoções. O Rubro-Negro perdia por 2 a 1 até aos 22 minutos do segundo tempo, quando empatou e, aos 41 minutos, virou o jogo. Os gols foram marcados por Pietro, Ikaro (contra) e Julio César.
O Leãozinho do treinador Jeanderson Santana foi escalado com Mateus Pedro; Hugo Furtado (João Gabriel), Silas, Geovane e Cauan Henrique; Yarlen, Yuri Conca (Luiz Guilherme) e Welton Rony (José Jean) [Dieguinho] ; Ygor Luan (Pedro Henrique), Pietro (Jeanderson) e Julio César.
Dupla BaVi na tabela
Enquanto o Bahia é o 16º colocado na classificação, com 16 pontos, o Vitória acumula sete pontos e ocupa a 19ª posição. Vale lembrar que, diferente do Sub-20, não há rebaixamento no Brasileirão Sub-17.