Vitória perde para o Cruzeiro e segue em má fase no Brasileirão Sub-17

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O Esporte Clube Vitória recebeu o Cruzeiro em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. Nesta terça-feira, 25, o Leãozinho perdeu por 2 a 0 no CT Manoel Pontes Tanajura, em Salvador.

O Vitória saiu atrás logo aos 5 minutos do primeiro tempo, em gol marcado por Hugo Ferreira. O Rubro-Negro pressionou em busca do empate, mas acabou sendo vazado novamente aos 30 minutos da segunda etapa. Gui Campos foi responsável por fechar o placar.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para o duelo, o técnico Jeanderson Santana escalou sua equipe com Mateus Pedro; Dátolo (Hugo Furtado), Silas, João Gabriel e Cauan Henrique; Luís Gustavo, Dieguinho (Guilherme) e Yuri Conca (Welton); Ygor Luan (Jeanderson), Jorginho (Ruanderson) e Júlio César (José Jean).

Classificação e próximo compromisso

Com o resultado, o Vitória segue na 19ª posição do Brasileirão Sub-17, com quatro pontos. A equipe rubro-negra venceu apenas uma partida, empatou uma outra e perdeu onze jogos disputados na competição.

O próximo compromisso será diante do Botafogo-BA, no próximo sábado, 29, às 13h30, pelo Campeonato Baiano Sub-17. O confronto acontecerá na Arena Tuné, em Vera Cruz.