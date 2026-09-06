Brasil garante vaga no vôlei de praia olímpico masculino e feminino

É época de todo país lutar por suas vagas nas Olimpíadas de 2028 - e o Brasil já está garantido no vôlei de praia masculino e feminino dos Jogos Olímpicos de Los Angeles. As vagas foram conquistadas neste domingo, 6, no Pré-Olímpico Sul-Americano, disputado na Praia de Tambaú, em João Pessoa, com títulos de Thâmela/Vic no feminino e André/Renato no masculino.

A classificação, no entanto, é do país, e não necessariamente das duplas campeãs. As parcerias que representarão o Brasil nas Olimpíadas serão definidas posteriormente pelo Comitê Olímpico Brasileiro, em conjunto com a Confederação Brasileira de Voleibol.

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Thâmela e Vic vencem Paraguai na final

No feminino, Thâmela e Vic confirmaram o favoritismo e venceram as paraguaias Michele e Corrales por 2 sets a 0, com parciais de 26/24 e 21/7. A dupla brasileira, terceira colocada no ranking mundial, garantiu a vaga olímpica para o país diante da parceria paraguaia, atual 26ª do mundo.

O primeiro set foi equilibrado, com trocas constantes de liderança e disputa ponto a ponto até o fim. Na segunda parcial, porém, o Brasil dominou. Com bloqueios eficientes e uma sequência forte no saque, as brasileiras abriram ampla vantagem e fecharam a partida com tranquilidade.

Vic foi um dos destaques do jogo ao encaixar seis aces seguidos no segundo set. "A gente vem trabalhando bastante na questão do saque porque, realmente, é uma arma muito forte que a gente tem no vôlei de praia", disse.

"O sonho da classificação olímpica está aí. A gente conseguiu a vaga para o país, mas a gente sabe que a corrida olímpica é muito longa, é um grande sonho e a gente vai fazer de tudo para conseguir estar em 2028", afirmou Vic.

Thâmela também comemorou a conquista da vaga para o Brasil: "Eu sou brasileira e vou fazer de tudo pelo meu país. É sempre uma honra representar o país. Estou muito feliz".

Final masculina foi 100% brasileira

No masculino, a vaga brasileira já havia sido garantida antes mesmo da decisão. Isso porque as duas duplas do país venceram suas semifinais e fizeram uma final 100% brasileira em João Pessoa.

Evandro e Arthur Lanci, terceira melhor dupla do ranking, derrotaram os chilenos Esteban e Marco Grimalt por 2 sets a 0, com parciais de 21/10 e 21/18. Do outro lado, André e Renato superaram os argentinos Nico e Tomás Capogrosso por 2 sets a 1, com parciais de 19/21, 21/15 e 15/6.

Com isso, o Brasil já tinha assegurado o lugar em Los Angeles no naipe masculino antes da disputa pelo título.

André e Renato levam título sobre compatriotas

Na final, André e Renato venceram Evandro e Arthur Lanci por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 23/21. A dupla, atualmente nona colocada no ranking da Federação Internacional de Voleibol, mostrou maior entrosamento para superar os compatriotas.

No primeiro set, André e Renato controlaram melhor as ações e fecharam em 21/16. Na segunda parcial, Evandro e Arthur reagiram com bons saques, chegaram a equilibrar o placar e ameaçaram levar a decisão ao tie-break, mas André e Renato sustentaram a vantagem nos momentos decisivos e fecharam em 23/21.

Brasil classificado para o vôlei de praia masculino nas Olimpíadas de Los Angeles - Foto: Reprodução I X

"Maravilhoso o ano. Ano que estou voltando com uma parceria nova com o Renato. A gente acreditou numa equipe nova", avaliou André.

Já Renato destacou o equilíbrio da decisão entre duplas que se conhecem bem: "A gente sabia que ia ser jogão. São dois times que se conhecem muito. A gente tem que pensar muito, se comunicar muito. Acho que a gente faz muito bem isso".

Vaga é do Brasil, não das duplas

Apesar das conquistas de Thâmela/Vic e André/Renato, a presença olímpica individual ainda não está definida. O Pré-Olímpico Sul-Americano garantiu uma vaga por naipe para o Brasil, mas a escolha das duplas que irão a Los Angeles será feita apenas mais adiante.

Até lá, as duplas brasileiras seguem na corrida olímpica, em busca de desempenho e regularidade para tentar representar o país nos Jogos de 2028.