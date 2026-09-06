Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

OLIMPÍADAS 2028

Brasil garante vaga no vôlei de praia olímpico masculino e feminino

A vaga, no entanto, é do país, e não garante a presença dos atletas nas Olimpíadas

Marina Branco
Por
Brasil classificado para o vôlei de praia feminino nas Olimpíadas de Los Angeles
Brasil classificado para o vôlei de praia feminino nas Olimpíadas de Los Angeles - Foto: Reprodução I X

É época de todo país lutar por suas vagas nas Olimpíadas de 2028 - e o Brasil já está garantido no vôlei de praia masculino e feminino dos Jogos Olímpicos de Los Angeles. As vagas foram conquistadas neste domingo, 6, no Pré-Olímpico Sul-Americano, disputado na Praia de Tambaú, em João Pessoa, com títulos de Thâmela/Vic no feminino e André/Renato no masculino.

A classificação, no entanto, é do país, e não necessariamente das duplas campeãs. As parcerias que representarão o Brasil nas Olimpíadas serão definidas posteriormente pelo Comitê Olímpico Brasileiro, em conjunto com a Confederação Brasileira de Voleibol.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Thâmela e Vic vencem Paraguai na final

No feminino, Thâmela e Vic confirmaram o favoritismo e venceram as paraguaias Michele e Corrales por 2 sets a 0, com parciais de 26/24 e 21/7. A dupla brasileira, terceira colocada no ranking mundial, garantiu a vaga olímpica para o país diante da parceria paraguaia, atual 26ª do mundo.

O primeiro set foi equilibrado, com trocas constantes de liderança e disputa ponto a ponto até o fim. Na segunda parcial, porém, o Brasil dominou. Com bloqueios eficientes e uma sequência forte no saque, as brasileiras abriram ampla vantagem e fecharam a partida com tranquilidade.

Leia Também:

"PONTO ALTO DA MINHA CARREIRA"

Lenda do boxe se aposenta com título diante de mais de 80 mil pessoas
Lenda do boxe se aposenta com título diante de mais de 80 mil pessoas imagem

PODE ISSO, JUIZÃO?

Árbitro marca pênalti em choque entre jogadores do mesmo time
Árbitro marca pênalti em choque entre jogadores do mesmo time imagem

INFRAÇÃO

Atleta olímpico vence, é agredido, perde dentes e fratura mandíbula
Atleta olímpico vence, é agredido, perde dentes e fratura mandíbula imagem

Vic foi um dos destaques do jogo ao encaixar seis aces seguidos no segundo set. "A gente vem trabalhando bastante na questão do saque porque, realmente, é uma arma muito forte que a gente tem no vôlei de praia", disse.

"O sonho da classificação olímpica está aí. A gente conseguiu a vaga para o país, mas a gente sabe que a corrida olímpica é muito longa, é um grande sonho e a gente vai fazer de tudo para conseguir estar em 2028", afirmou Vic.

Thâmela também comemorou a conquista da vaga para o Brasil: "Eu sou brasileira e vou fazer de tudo pelo meu país. É sempre uma honra representar o país. Estou muito feliz".

Final masculina foi 100% brasileira

No masculino, a vaga brasileira já havia sido garantida antes mesmo da decisão. Isso porque as duas duplas do país venceram suas semifinais e fizeram uma final 100% brasileira em João Pessoa.

Evandro e Arthur Lanci, terceira melhor dupla do ranking, derrotaram os chilenos Esteban e Marco Grimalt por 2 sets a 0, com parciais de 21/10 e 21/18. Do outro lado, André e Renato superaram os argentinos Nico e Tomás Capogrosso por 2 sets a 1, com parciais de 19/21, 21/15 e 15/6.

Com isso, o Brasil já tinha assegurado o lugar em Los Angeles no naipe masculino antes da disputa pelo título.

André e Renato levam título sobre compatriotas

Na final, André e Renato venceram Evandro e Arthur Lanci por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 23/21. A dupla, atualmente nona colocada no ranking da Federação Internacional de Voleibol, mostrou maior entrosamento para superar os compatriotas.

No primeiro set, André e Renato controlaram melhor as ações e fecharam em 21/16. Na segunda parcial, Evandro e Arthur reagiram com bons saques, chegaram a equilibrar o placar e ameaçaram levar a decisão ao tie-break, mas André e Renato sustentaram a vantagem nos momentos decisivos e fecharam em 23/21.

Brasil classificado para o vôlei de praia masculino nas Olimpíadas de Los Angeles
Brasil classificado para o vôlei de praia masculino nas Olimpíadas de Los Angeles - Foto: Reprodução I X

"Maravilhoso o ano. Ano que estou voltando com uma parceria nova com o Renato. A gente acreditou numa equipe nova", avaliou André.

Já Renato destacou o equilíbrio da decisão entre duplas que se conhecem bem: "A gente sabia que ia ser jogão. São dois times que se conhecem muito. A gente tem que pensar muito, se comunicar muito. Acho que a gente faz muito bem isso".

Vaga é do Brasil, não das duplas

Apesar das conquistas de Thâmela/Vic e André/Renato, a presença olímpica individual ainda não está definida. O Pré-Olímpico Sul-Americano garantiu uma vaga por naipe para o Brasil, mas a escolha das duplas que irão a Los Angeles será feita apenas mais adiante.

Até lá, as duplas brasileiras seguem na corrida olímpica, em busca de desempenho e regularidade para tentar representar o país nos Jogos de 2028.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

jogos olímpicos olimpiadas vôlei de praia

Relacionadas

Mais lidas