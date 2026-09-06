Atleta olímpico vence, é agredido, perde dentes e fratura mandíbula

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Um episódio de violência surpreendeu os espectadores de uma competição de judô entre clubes realizada em Leipzig, na Alemanha, e viralizou nas redes sociais neste final de semana. O georgiano Akaki Japaridze agrediu com socos o alemão Timo Cavelius, atleta que disputou os Jogos Olímpicos de Paris 2024, após ser derrotado no tatame.

Segundo o jornal Leipziger Volkszeitung, Cavelius, de 29 anos, perdeu dois dentes e fraturou a mandíbula. O judoca precisou passar por cirurgia no Hospital Universitário de Leipzig.

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Agressão após queda e comemoração

No vídeo da luta, Timo Cavelius aplica uma queda em Japaridze e comemora a vitória cerrando o punho diante do adversário. Na sequência, o atleta da Geórgia reage de forma violenta, parte para cima do alemão e o atinge com um soco.

Cavelius cai no tatame e ainda recebe mais dois golpes no rosto antes que companheiros consigam conter e afastar o agressor.

A cena causou forte repercussão justamente por contrariar um dos princípios centrais do judô - o respeito entre os atletas.

Agressão no judô - Foto: Reprodução I X

Brasileiro campeão mundial cobra punição

Campeão mundial de judô e treinador na região de Brandemburgo, na Alemanha, o brasileiro Luciano Correa lamentou o episódio. "Foi muito triste de ver essa cena. Nunca vi uma cena dessas em mais de 30 anos de judô, o cara partir para a agressão", disse.

"Você pode ficar triste, chateado, pu** por ter perdido. Jamais pode partir para a agressão. O atleta tem que ser punido, não pode passar em branco, não acontecer nada", contestou.

"Infelizmente o judô viralizou de uma forma negativa em um dos eventos mais legais da Europa, onde participam atletas de outros países", finalizou em entrevista ao ge.

Federação alemã repudia violência

A Federação de Judô da Alemanha também se manifestou nas redes sociais neste domingo, desejando recuperação a Timo Cavelius e repudiando a agressão durante a rodada da Bundesliga de judô.

"Melhoras, Timo! Após o grave incidente ocorrido durante a rodada da Bundesliga em Leipzig, desejamos muita força ao Timo Cavelius e uma recuperação rápida e completa" escreveu a entidade.

"Estamos ao lado dele e o apoiamos em sua jornada de retorno aos tatames. Repudiamos a violência da maneira mais veemente possível. A violência não tem lugar no judô", afirmou.

"O judô preza pelo respeito, pela consideração mútua e pela lealdade - tanto dentro quanto fora do tatame. Volte mais forte, Timo. Estamos com você", completou.

Caso repercute nas redes

O vídeo da agressão se espalhou rapidamente e colocou a competição alemã em evidência por um motivo negativo. Cavelius, que representou a Alemanha nas Olimpíadas de Paris, agora inicia recuperação após a cirurgia.

O caso também gerou cobranças por punição a Japaridze, especialmente por ter ocorrido em uma modalidade marcada por disciplina, controle emocional e respeito ao adversário.