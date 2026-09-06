Lenda do boxe se aposenta com título diante de mais de 80 mil pessoas

Katie Taylor encerrou a carreira da forma que desejava - no auge, diante da torcida irlandesa e com mais um cinturão mundial indiscutível. No último sábado, 5, a boxeadora venceu a francesa Flora Pili por decisão unânime dos juízes, no Croke Park, em Dublin, e se despediu dos ringues em uma noite histórica para o boxe.

A luta marcou o retorno da modalidade ao estádio irlandês depois de mais de cinco décadas. O último evento de boxe no Croke Park havia sido em 1972, quando Muhammad Ali enfrentou Al "Blue" Lewis. Desta vez, mais de 83 mil pessoas acompanharam a despedida de Taylor, que superou Pili nas papeletas por 100-90, 100-90 e 98-91.

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Com a vitória, a irlandesa conquistou novamente o posto de campeã mundial indiscutível do peso-leve. A adversária chegou ao confronto invicta, com 12 vitórias, mas foi dominada ao longo dos dez rounds.

"Encerrei minha carreira no auge"

Depois da luta, Taylor classificou a noite como o ponto alto da carreira. A irlandesa lembrou momentos históricos da trajetória, como o ouro olímpico em Londres 2012 e a primeira luta contra Amanda Serrano no Madison Square Garden, mas afirmou que a despedida no Croke Park superou tudo.

"Este foi definitivamente o ponto alto de toda a minha carreira. Eu não achava que nada pudesse ficar maior do que os Jogos Olímpicos de Londres 2012, e então surgiu o MSG", afirmou.

"Eu não achava que nada pudesse ficar maior do que aquela primeira luta com Serrano, e agora aqui estamos nós em Croke Park. Encerrei minha carreira no auge, como todo atleta deseja, nos meus termos, e terminei como campeã indiscutível", continuou.

"Era exatamente assim que eu queria que terminasse. Sempre foi muito importante para mim encerrar minha carreira bem", finalizou Taylor.

Aos 40 anos, Katie Taylor deixa o boxe profissional com 26 vitórias e apenas uma derrota.

Taylor vencendo sua última luta - Foto: Cathal Mcnaughton

Domínio na última luta

Taylor foi ovacionada desde a entrada no Croke Park. No ringue, controlou o combate contra Flora Pili e venceu todos os dez rounds na visão de dois dos três juízes.

Nos segundos finais, a irlandesa ainda partiu para o ataque, levantando a torcida antes do gongo. Depois do fim da luta, comemorou a vitória já sabendo que encerrava a carreira como campeã mundial indiscutível.

A dimensão do público também foi destacada após o evento, que teve mais de 80 mil torcedores acompanhando a despedida da maior estrela do boxe irlandês.

"Não creio que exista outro país no mundo que venderia 80 mil ingressos para uma atleta feminina. Estou convencido de que a Irlanda era o único país capaz de fazer isso", afirmou.

Primeira campeã olímpica da Irlanda

Katie Taylor construiu uma das carreiras mais importantes da história do boxe feminino. Nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, tornou-se a primeira campeã olímpica de boxe da Irlanda.

Antes de se profissionalizar, em 2016, acumulou um cartel amador de 176 vitórias, 12 derrotas e um empate. No profissional, a ascensão foi rápida - em apenas sete lutas, conquistou o cinturão mundial peso-leve da WBA.

Em junho de 2019, Taylor se tornou campeã mundial indiscutível dos pesos leves ao derrotar Delfine Persoon por decisão majoritária no Madison Square Garden.

Katie Taylor campeã olímpica - Foto: COI

Rivalidade histórica com Amanda Serrano

Um dos capítulos mais marcantes da carreira de Taylor foi a rivalidade com Amanda Serrano. Em 2022, a irlandesa venceu a porto-riquenha na primeira luta de boxe feminino a ser atração principal do Madison Square Garden, em Nova York.

As duas ainda fizeram uma trilogia, sempre com vitória de Taylor. Os duelos ajudaram a elevar a visibilidade do boxe feminino e consolidaram a irlandesa como uma das maiores atletas da modalidade.

A única derrota da carreira profissional veio em maio de 2023, quando Taylor subiu para o peso super-leve e perdeu para Chantelle Cameron por decisão majoritária. Seis meses depois, venceu a revanche e se tornou campeã indiscutível em duas categorias.

Katie Taylor e Amanda Serrano - Foto: Reprodução I Instagram

Despedida em palco histórico

A vitória sobre Flora Pili também teve peso simbólico pelo local. O Croke Park não recebia um evento de boxe desde 19 de julho de 1972, quando Muhammad Ali derrotou Al "Blue" Lewis diante de 18.725 pessoas.

Mais de 50 anos depois, Taylor recolocou o boxe no estádio em uma noite que entrou para a história. Campeã olímpica, campeã mundial em duas divisões e protagonista de alguns dos maiores eventos do boxe feminino, a irlandesa se despediu diante de uma multidão e com mais um cinturão no currículo.