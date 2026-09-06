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HOME > esportes > E.C.BAHIA

DEU UMA FORÇA

Jogador emprestado pelo Bahia marca golaço e ajuda ex-clube na Série A

Atleta ainda tem contrato longo com o Tricolor

João Grassi
Por
Jogadores do São Paulo comemoram gol sobre o Atlético-MG
Jogadores do São Paulo comemoram gol sobre o Atlético-MG - Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto | São Paulo FC

Jogador emprestado pelo Esporte Clube Bahia ao São Paulo, Iago Borduchi foi decisivo na vitória de 2 a 0 sobre o Atlético-MG, neste sábado, pela 26ª rodada do Brasileirão. O lateral-esquerdo marcou um lindo gol de cabeça que matou o jogo.

O São Paulo tinha acabado de sair na frente do placar, com Luciano, aos 22 minutos do segundo tempo, mas marcou outro gol que fechou o caixão apenas dois minutos depois.

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Atleta de características ofensivas, Iago pisou na área e recebeu cruzamento do lateral do lado oposto, Lucas Ramon. O ex-Bahia, que ainda tem contrato definitivo até dezembro de 2028, fez um belo movimento e finalizou com precisão.

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Iago Borduchi freia aproximação do Galo

Além de ajudar sua atual equipe a vencer, Iago Borduchi também deu uma forcinha ao clube dono dos seus direitos econômicos. Caso o Atlético conquistasse o triunfo no Morumbis, chegaria aos 39 pontos e teria a chance de encostar no Esquadrão de Aço na tabela.

Com um compromisso atrasado ainda a ser realizado, o Galo poderia chegar aos 42 pontos. O Bahia, no momento, possui 43 pontos e é o 5º colocado na classificação, agora com boa distância para os mineiros, que só podem chegar aos 39.

Iago Borduchi, lateral-esquerdo emprestado pelo Bahia ao São Paulo
Iago Borduchi, lateral-esquerdo emprestado pelo Bahia ao São Paulo - Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto | São Paulo FC

Assista abaixo o gol de Iago Borduchi

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