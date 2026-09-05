PODER DE REAÇÃO
Bahia se isola como equipe com mais viradas no Brasileirão
Tricolor saiu atrás, mas conseguiu derrotar o Bragantino neste sábado, 5
Durante o triunfo de 3 a 2 sobre o RB Bragantino neste sábado, 5, o Esporte Clube Bahia voltou a mostrar poder de reação para buscar o resultado. O Tricolor conseguiu vencer mais uma vez após sair atrás no placar e emendou sua quinta virada no Campeonato Brasileiro.
Com mais uma vitória conquistada depois de ver o adversário marcar um gol primeiro, o Bahia se isolou como a equipe com mais viradas no Brasileirão. O Esquadrão de Aço estava empatado com Fluminense e Grêmio, que acumulam quatro cada.
A equipe de Rogério Ceni, curiosamente, ganhou nas últimas duas rodadas pelo mesmo placar depois de ser vazado, contra Bragantino e Internacional. Anteriormente, derrotou Corinthians, Mirassol e Botafogo por 2 a 1.
Entre as cinco viradas conquistadas pelo Bahia, chama o fato de três delas terem acontecido em jogos fora de casa. Veja abaixo a lista:
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Viradas do Bahia no Brasileirão
- Corinthians 1 x 2 Bahia - 1ª rodada;
- Mirassol 1 x 2 Bahia - 11ª rodada;
- Bahia 2 x 1 Botafogo - 18ª rodada;
- Bahia 3 x 2 Internacional - 25ª rodada;
- Bragantino 2 x 3 Bahia - 26ª rodada.
Classificação
Com o triunfo, o Bahia salta para 43 pontos e entra, ao menos momentaneamente, no G-4 do Brasileirão. Os quatro primeiros colocados garantem classificação à fase de grupos da Copa Libertadores de 2027.