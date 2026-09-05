Bahia atinge maior invencibilidade do clube na era dos pontos corridos

O Esporte Clube Bahia conquistou uma marca inédita na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, 5, o Tricolor venceu o RB Bragantino por 3 a 2, no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), e chegou a dez jogos consecutivos sem derrota na Série A.

Além de manter a boa fase na competição, o resultado também fez o Esquadrão se aproximar do G-4. A equipe chegou ao confronto embalada por nove partidas de invencibilidade e ampliou a sequência com mais um triunfo.

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Com o triunfo sobre o Bragantino, o Bahia chegou a dez partidas sem perder. A marca é a maior sequência do clube desde que o Brasileirão passou a ser disputado no formato de pontos corridos, em 2003.

Bahia amplia sequência invicta

O atual período sem derrotas começou com o triunfo por 2 a 1 sobre o Botafogo, na 18ª rodada. Desde então, o Bahia também superou a Chapecoense e acumulou empates diante de Atlético-MG, Corinthians, Fluminense, Vasco e novamente da equipe catarinense.

A sequência foi ampliada com o triunfo por 2 a 0 sobre o Vitória, no BaVi, seguido pela vitória de 3 a 2 sobre o Internacional, na 25ª rodada. Neste sábado, o Bahia voltou a vencer, desta vez por 3 a 2 sobre o Bragantino, acumulando três resultados positivos consecutivos na Série A.

Com a marca, o Bahia superou as outras duas sequências de nove partidas de invencibilidade registradas pelo clube na era dos pontos corridos. A primeira aconteceu em 2019, sob o comando de Roger Machado. No ano passado, Rogério Ceni também conduziu a equipe a uma série de nove jogos sem perder.

Bahia 3x2 Internacional - Brasileirão 2026 - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

Os dez jogos sem derrota do Bahia

Bahia 2 x 1 Botafogo — 18ª rodada;

Bahia 2 x 0 Chapecoense — 4ª rodada (jogo atrasado);

Atlético-MG 1 x 1 Bahia — 19ª rodada;

Bahia 1 x 1 Corinthians — 20ª rodada;

Fluminense 0 x 0 Bahia — 21ª rodada;

Bahia 0 x 0 Vasco — 22ª rodada;

Chapecoense 3 x 3 Bahia — 23ª rodada;

Vitória 0 x 2 Bahia — 24ª rodada;

Bahia 3 x 2 Internacional — 25ª rodada;

Red Bull Bragantino 2 x 3 Bahia — 26ª rodada.

Marca entra no top 3 da história

Com a vitória sobre o Bragantino, a sequência de dez jogos consecutivos de invencibilidade passou a ser a terceira maior da história do clube no Campeonato Brasileiro unificado.

O Tricolor já alcançou essa marca anteriormente. Em 1985, o Bahia também ficou dez partidas sem derrota na competição.

O recorde histórico, considerando todas as edições do Campeonato Brasileiro e os diferentes formatos adotados ao longo dos anos, pertence à campanha de 1986, quando o clube chegou a 16 jogos invicto. Em 1976, foram 11 partidas consecutivas sem perder.

Maiores sequências invictas do Bahia no Brasileirão