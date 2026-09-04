Goleiro do Bragantino declara admiração por Ceni antes de Bahia x Bragantino

O Bahia visita o Bragantino na tarde deste sábado, 4, em São Paulo, e o jogo marcará o reencontro entre Tiago Volpi, goleiro do time paulista com o ex-goleiro e hoje técnico do Bahia, Rogério Ceni. O defensor do Massa Bruta declarou admiração ao treinador antes do reencontro.

Volpi e Ceni trabalharam juntos entre outubro de 2021 e maio de 2022, quando ambos estavam no São Paulo. Volpi ficou marcado no Tricolor por ter sido o primeiro goleiro a se consolidar na meta do clube após a aposentadoria do ídolo são-paulino.

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Antes da chegada de Volpi, Denis, Renan Ribeiro, Sidão e Jean se alternaram como principais opções para substituir Rogério Ceni, mas nenhum conseguiu a mesma estabilidade de Volpi na posição. Contratado em 2019, o arqueiro catarinense se firmou como titular e disputou 195 partidas pelo São Paulo, além de conquistar o Campeonato Paulista de 2021.

“É sempre uma honra reencontrar o Rogério Ceni. É um goleiro que inspirou minha trajetória, pela qualidade embaixo das traves e também pelo talento cobrando faltas e pênaltis. Tive a oportunidade de trabalhar com ele no São Paulo e foi um período muito especial que levo com carinho”, afirmou o goleiro.

O carinho e a admiração entre Volpi e Rogério são recíprocos. Quando ainda trabalhavam juntos, Ceni destacou publicamente o profissionalismo do goleiro após a vitória do São Paulo sobre o Cuiabá, pelo Brasileirão, pouco depois do anúncio da transferência de Volpi para o Toluca, do México.

“Nunca vi um cara treinar tanto, com tanto afinco. Treinava muito todos os dias”, afirmou o treinador.

Volpi é goleiro do Bragantino - Foto: Ari Ferreira / Bragantino

Volpi leva a melhor contra Ceni

Volpi já enfrentou equipes comandadas por Rogério Ceni em dez oportunidades. O retrospecto é favorável ao goleiro do Bragantino: são sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota. A derrota foi justamente para o Bahia no primeiro turno do Brasileirão de 2026.

Um dos confrontos mais memoráveis aconteceu na Copa do Brasil de 2020, quando São Paulo e Fortaleza empataram por 2 a 2 e decidiram a classificação nos pênaltis. Na ocasião, Volpi converteu sua cobrança e depois defendeu a de Gabriel Dias para garantir o Tricolor nas quartas de final.