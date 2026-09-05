E.C.BAHIA
Bahia vence o Bragantino fora de casa e entra no G-4 do Brasileirão
Tricolor venceu por 3 a 2 em Bragança Paulista
O Esporte Clube Bahia venceu o RB Bragantino por 3 a 2 nesta tarde de sábado, 5, em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).
Os gols tricolores foram marcados por Luciano Juba, aos 34 minutos do primeiro tempo, Alejo Véliz, aos 38, e Erick, aos 5 do segundo tempo. Lucas Barbosa e Ramos Mingo (contra) descontaram para o time da casa.
O Bahia chegou a estar perdendo por 1 a 0, conseguiu virar para 2 a 1, mas acabou cedendo o empate. Isso tudo aconteceu apenas no primeiro tempo. Já na segunda etapa, o Tricolor voltou a ficar na frente do placar e conseguiu segurar a vantagem até o apito final.
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Com o resultado, a equipe de Rogério Ceni chega ao terceiro triunfo consecutivo no Brasileirão, além de acumular invencibilidade de 10 jogos.
Agora, o Bahia pula para 43 pontos na tabela e entra, ao menos momentaneamente, no G-4 da Série A. Os quatro primeiros colocados garantem classificação à fase de grupos da Copa Libertadores de 2027.
FICHA TÉCNICA
RB Bragantino 2x3 Bahia
Campeonato Brasileiro - 26ª rodada
Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
Data: 05/09/2026 (sábado)
Horário: 16h
Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)
Assistentes: Brígida Cirilo Ferreira (AL) e Leone Carvalho Rocha (GO)
VAR: Philip Georg Bennett (RJ)
Quarto árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Junior (PE)
Transmissão: Premiere
Cartões amarelos: Alix Vinícius e Fernando (Bragantino) / Erick e Luciano Juba (Bahia)
Gols: Lucas Barbosa e Ramos Mingo [contra] (Bragantino) / Luciano Juba, Alejo Véliz e Erick (Bahia)
Bragantino: Tiago Volpi; Hurtado (Ryan Augusto), Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Fabinho, Rodriguinho (Gustavo Neves) e Lucas Barbosa (Jhuan Nunes); Herrera (Mosquera), Wallace Yan (Vinicinho) e Fernando. Técnico: Vagner Mancini.
Bahia: Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Caio Alexandre), Erick (Jean Lucas) e Rodrigo Nestor (Michel Araujo); Kike Olivera, Alejo Véliz (Willian José) e Erick Pulga (Ademir). Técnico: Rogério Ceni.