E.C.BAHIA
Técnico do Bahia viraliza com discurso: "Conhecem a porr* da Yanne"
Felipe Freitas comandou o Tricolor para a classificação às semifinais do Brasileirão Feminino
A classificação do Esporte Clube Bahia às semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino teve Yanne como uma das principais protagonistas. A goleira foi decisiva durante a partida contra o Palmeiras e, principalmente, na disputa por pênaltis que garantiu a histórica vaga do time baiano na próxima fase da competição.
A atuação da arqueira, porém, não surpreendeu o técnico Felipe Freitas. Antes mesmo do início das cobranças, o treinador demonstrou total confiança em Yanne e nas jogadoras escolhidas para bater os pênaltis. Durante a conversa com o elenco, ele destacou a especialidade da goleira e assumiu a responsabilidade por qualquer decisão tomada na definição das cobradoras.
“Vocês conhecem a porr* da Yanne. É a cara. É a goleira que mais pega pênalti. Gica primeiro, Isa segundo, Tati terceira. E aí, quem vai? O erro é meu. Errou sou eu. O acerto é nosso”, afirmou Felipe às atletas enquanto organizava a sequência das cobranças.
A confiança acabou sendo correspondida dentro de campo. Yanne defendeu justamente uma das penalidades cobradas pelo Palmeiras, em batida de Tainá Maranhão, e ajudou a encaminhar a classificação tricolor. Do outro lado, as jogadoras do Bahia mostraram precisão e converteram todas as cinco cobranças realizadas pela equipe.
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Treinamento intenso de pênaltis
Depois da partida, em entrevista coletiva, Felipe Freitas revelou que o Bahia vem trabalhando especificamente esse tipo de situação há bastante tempo.
“Tenho certeza que é a equipe que mais treinou pênalti esse ano. Se eu não falar errado, são 2.632 pênaltis treinados. São 15.2 pênaltis a cada treino. Tudo qualificado. Estudamos muito a Tapia [goleira do Palmeiras]”, explicou.
Bahia faz história no futebol feminino
O triunfo nos pênaltis colocou o Bahia entre as quatro melhores equipes do Campeonato Brasileiro Feminino. O resultado também marcou um momento inédito para o clube, que alcançou pela primeira vez as semifinais da competição nacional.
Agora, o Bahia aguarda a definição do outro confronto das quartas de final entre Cruzeiro e Corinthians para conhecer seu adversário na próxima fase do Brasileiro Feminino.