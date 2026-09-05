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Yanne revela treinos, faz desabafo e comemora classificação do Bahia

As Mulheres de Aço venceram o Palmeiras nos pênaltis e chegaram à semifinal inédita do Brasileirão

Marina Branco
Por
Yanne pelo Bahia
Yanne pelo Bahia - Foto: Divulgação I EC Bahia

Todo torcedor do Bahia foi dormir na noite desta sexta-feira, 4, com um nome ecoando na mente - Yanne. Decisiva na classificação inédita do Bahia para as semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino, a goleira, no entanto, rejeitou o rótulo de heroína após a vitória sobre o Palmeiras nos pênaltis, em Bragança Paulista.

A camisa 12 defendeu a cobrança de Tainá Maranhão e ajudou as Mulheres de Aço a vencerem por 5 a 4 nas penalidades, depois de novo empate por 1 a 1 no tempo normal.

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Imagem ilustrativa da imagem Yanne revela treinos, faz desabafo e comemora classificação do Bahia
Foto: Rebeca Reis/Staff Images Woman/CBF

A classificação colocou o Bahia entre os quatro melhores times do Brasileirão Feminino pela primeira vez na história e também marcou o melhor desempenho de uma equipe nordestina na competição. Após a partida, Yanne atravessou o gramado de joelhos e celebrou o peso do feito para o clube, para o estado e para a região.

"Muito especial, agradecer a Deus. A gente sai de casa cedo e passa muitas dificuldades. Ficar longe da família, e até perder pessoas e não conseguir se despedir. O mais difícil é não saber se você vai encontrar as coisas como eram quando você voltar para casa", disse.

"Fica seis meses, um ano sem ver a família. A gente é muito feliz jogando futebol, mas tudo isso pesa bastante", completou.

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Foto: Rebeca Reis/Staff Images Woman/CBF

"Levar o Nordeste para onde merece estar"

Natural da Bahia, Yanne destacou o significado de defender um clube do próprio estado em uma campanha histórica. A goleira afirmou que o retorno ao Tricolor teve peso emocional justamente pela possibilidade de ficar mais perto da família e representar o Nordeste em um cenário ainda centralizado no futebol brasileiro.

"Retornar ao Bahia pesou bastante, ficar perto da minha família. Muito gratificante estar em um clube do meu estado e poder levar o Nordeste para onde merece estar. Infelizmente ainda existe a centralização, não só no futebol feminino", afirmou.

Imagem ilustrativa da imagem Yanne revela treinos, faz desabafo e comemora classificação do Bahia
Foto: Rebeca Reis/Staff Images Woman/CBF

"E o Bahia veio para isso. A gente faz história mais uma vez. Espero que a gente possa chegar na final e, quem sabe, colocar o Bahia na Libertadores", projetou.

Estratégia nos pênaltis

Nos pênaltis, Yanne foi decisiva, e contou que a preparação para esse tipo de momento é intensa, levando-a a focar mais na própria execução do que nas cobradoras adversárias.

"Treino bastante. A gente já treinou mais de dois mil pênaltis até hoje. Treino bastante para pegar pênalti. Mas não foco nelas, mas em mim e como posso executar da melhor forma. É muito sobre a minha postura como goleira", explicou.

Imagem ilustrativa da imagem Yanne revela treinos, faz desabafo e comemora classificação do Bahia
Foto: Rebeca Reis/Staff Images Woman/CBF

A defesa foi fundamental para confirmar a classificação tricolor. Gica, Isa Fernandes, Taty Sena, Wendy Rosa e Cássia converteram para o Bahia. Pelo Palmeiras, Bia Zaneratto, Poliana, Fê Palermo e Pati Maldaner marcaram, mas Tainá parou em Yanne.

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Goleira divide protagonismo com o time

Apesar do brilho individual, Yanne fez questão de dividir o mérito com as companheiras. A goleira afirmou que a equipe soube se reerguer no momento certo e ressaltou o caráter coletivo da classificação.

"Só tenho a agradecer a Deus. Muito feliz pela partida da equipe. A gente soube se reerguer no momento certo. Não quero ficar com esse título de heroína. Se não fossem as meninas eu não teria conseguido", reconheceu.

Imagem ilustrativa da imagem Yanne revela treinos, faz desabafo e comemora classificação do Bahia
Foto: Rebeca Reis/Staff Images Woman/CBF

"Muito feliz por ser o primeiro time nordestino semifinalista. Já fui semifinalista, mas a sensação de ajudar de forma efetiva é único e quero repetir na minha vida", celebrou.

Bahia aguarda adversário

Agora, o Bahia descansa classificados enquanto aguarda o vencedor do confronto entre Cruzeiro e Corinthians para conhecer o adversário nas semifinais. No jogo de ida, em Minas Gerais, as equipes empataram por 1 a 1.

Depois de eliminar o Palmeiras, as Mulheres de Aço seguem vivas na busca por uma vaga inédita na final do Brasileirão Feminino e pela possibilidade de levar o clube à Libertadores.

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Foto: Rebeca Reis/Staff Images Woman/CBF
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Brasileirão Esporte Clube Bahia Yanne

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