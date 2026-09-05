E.C.BAHIA
Decisivo, Erick celebra boa fase do Bahia e parabeniza time feminino
Volante marcou um dos gols no triunfo sobre o RB Bragantino
O Esporte Clube Bahia conquistou um resultado importante neste sábado, 5, ao bater o RB Bragantino por 3 a 2 no Cícero Souza Marques. Autor de um dos gols, o volante Erick celebrou a sequência de 10 jogos sem perder, com direito a três triunfos seguidos.
Em entrevista concedida ao Premiere após o apito final, Erick exaltou a "força mental" do Bahia para dar a "volta por cima" depois das eliminações na Libertadores e Copa do Brasil.
"A gente passou por maus bocados esse ano, fomos eliminados precocemente em duas competições [Libertadores e Copa do Brasil] que não contávamos, mas a gente teve força mental para sair dessa situação. A gente passou por uma desconfiança muito grande, mas com razão por parte da torcida. Como eu falei, a gente não contava com essas eliminações, visto que a gente tem uma qualidade muito grande no nosso elenco, mas soubemos dar a volta por cima", afirmou Erick.
"O professor Rogério teve tempo a trabalhar após a Copa, e desde então estamos invictos. Agora uma sequência de três triunfos importantíssimos, que nos credencia a buscar o G4", celebrou.
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Erick parabeniza time feminino
O camisa 14 ainda aproveitou para parabenizar as Mulheres de Aço. O Bahia fez história ao eliminar o Palmeiras e conseguir classificação inédita para as semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino.
"Aproveitar a oportunidade para parabenizar nossas meninas ontem, que se classificaram para a semifinal. É uma classificação inédita, então, assim, para a instituição Esporte Clube Bahia é um excelente final de semana. A gente fica feliz por representar bem essa camisa", completou.