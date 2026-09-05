Ceni celebra boa fase e destaca nova cara do Bahia: "Luta muito"

Com direito a virada e salto na tabela, o Esporte Clube Bahia tem motivos de sobra para comemorar o triunfo de 3 a 2 sobre o RB Bragantino, neste sábado, 5, pela 26ª rodada do Brasileirão. O time de Rogério Ceni chegou a 10 jogos sem perder, estabelecendo a maior invencibilidade do clube na era dos pontos corridos.

Em entrevista coletiva concedida no Estádio Cícero Souza Marques, Rogério Ceni destacou o empenho da equipe tricolor para buscar mais uma virada. Ele exaltou a campanha fora de casa, o salto na tabela e a histórica sequência invicta.

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"Fomos competitivos, como a gente foi contra o Vitória, um pouco menos contra o Internacional. Hoje o time lutou muito. Mais uma vez, sair atrás do placar e ter a cabeça no lugar para conseguir reverter uma situação negativa fora de casa. O número de triunfos fora de casa, seis jogos vencendo, alguns jogos com virada, acho que mostra uma melhora nesse sentido do ano passado pra cá, especialmente nesses jogos fora de casa", disse Ceni.

Saímos vencedores no dia de hoje, algumas coisas bem positivas para se destacar. A sequência de 10 jogos sem derrota, há tempos não acontecia isso. Momentaneamente o 4º lugar é muito legal. Rogério Ceni - Técnico do Bahia

Apesar dos elogios, o técnico fez ressalvas sobre os problemas defensivos apresentados na partida. Ceni chegou a dizer que os primeiros 15 minutos de jogo foram "horríveis" e reconheceu que o Bahia sofreu muitos contra-ataques depois de sair atrás no placar

"Não conseguimos neutralizar a velocidade, sofremos muitos contra-ataques. O Bragantino poderia ter feito um segundo gol antes que a gente empatasse o jogo. Nós falhamos em alguns aspectos nesse sentido, as transições que nós sofremos. Depois que tomamos o gol a gente se obrigou a cada vez ir mais para frente e, logicamente, quando você tem velocidade no time adversário, vai sofrer esse tipo de transição", reconheceu.

Melhora defensiva no segundo tempo

Outro fator positivo comentado por Rogério foi a melhora defensiva no segundo tempo. Para o treinador, o Esquadrão se mostrou resistente no momento em que o Bragantino partiu pra cima em busca do resultado.

"No segundo tempo, destacar a forma como nós não sofremos tanto, ou soubemos sofrer dentro do que o jogo se apresentou. O Red Bull foi praticamente com quatro atacantes e empurrando muita gente para trás no campo de defesa. Tivemos ótimas oportunidades nos contra-ataques, poderíamos ter feito o 4 a 2. Não conseguimos, mas o time soube se defender, soube passar o sufoco que o time mandante impõe quando tem qualidade", pontuou.

Nova cara no segundo semestre

Anteriormente acostumado com um meio-campo formado por Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro, além de Willian José no ataque, o Bahia de Rogério Ceni atualmente tem uma nova cara. O trio com Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor, além da entrada de Alejo Véliz, mudou a maneira de jogar da equipe.

"É um time menos técnico que o do primeiro semestre, mas é um time mais vertical e que pressiona muito, pesa muito a área. É de se destacar também os três gols, tudo bem que um é uma penalidade, mas dois gols de escanteio. O Charles [Hembert, auxiliar] trabalha muito com eles, tenta sempre, ao menos uma vez por semana, se dedicar à bola parada. Méritos para Nestor nas batidas, Erick e Alejo, que chegaram bem nos cabeceios".

"É um time que inegavelmente pressiona muito mais, luta muito pela posse de bola, pela pressão. Eu acho que essa é a mudança principal de atitude", analisou.