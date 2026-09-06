Ronaldo bate marca única no Brasileirão e celebra momento do Bahia

Ronaldo chegou ao segundo jogo de Brasileirão pelo Esporte Clube Bahia com pelo menos nove defesas, algo que nenhum outro atleta repetiu na competição em 2026. No triunfo de 3 a 2 sobre o RB Bragantino, neste sábado, 5, o goleiro foi mais uma vez decisivo.

Em entrevista no Estádio Cícero de Souza Marques, Ronaldo celebrou a sequência de 10 partidas sem perder do Bahia. Vale lembrar que o arqueiro também carrega uma marca pessoal importante: a equipe tricolor só perdeu um dos 24 jogos com ele no gol.

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"24 jogos e acho que só perdi um no ano né? feliz por essa marca e espero que seja prorrogada o máximo possível, que termine o ano assim. Segundo jogo que eu faço mais de nove defesas, então é sempre muito difícil jogar fora de casa, mas não posso deixar também de ressaltar que fizemos três gols. Mostra também que o nosso ataque tem funcionado muito bem", disse ao Canal do Puco.

Bahia afasta crise "desproporcional"

Embora tenha reconhecido que o Esquadrão atravessava um momento ruim "há quatro ou cinco jogos", Ronaldo afirmou que a avaliação interna era de que não estava tudo errado. Agora, são três triunfos seguidos e um salto na tabela

"Há quatro ou cinco jogos atrás existia uma crise, acho que foi um pouquinho desproporcional ao momento, por mais que a gente queria muito vencer os jogos. Acho que foi um pouco mal avaliada por certa parte. Claro, todo mundo também reconheceu que o momento foi ruim e nós também estávamos nos cobrando pra poder virar essa chavinha. Agora já são três triunfos em sequência, vencendo o clássico no momento teoricamente ruim na temporada", pontuou.

Impossível "amassar" todos

Embora o Bahia tenha sofrido dois gols e outros ataques, Ronaldo ponderou sobre a dificuldade de enfrentar qualquer equipe da competição e, especialmente, o Bragantino.

"Espero que possamos continuar mostrando essa resiliência fora de casa, saber sofrer. No Brasileiro é impossível o time amassar seu adversário todos os jogos, ainda mais fora de casa. Sabendo da força que é o Bragantino, não sei quantas equipes venceram eles aqui, mas é uma equipe jovem e muito intensa, muito qualificada", afirmou o goleiro.