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Ronaldo bate marca única no Brasileirão e celebra momento do Bahia

Goleiro do Bahia se destacou no triunfo sobre o RB Bragantino

João Grassi
Por
Ronaldo, goleiro do Bahia
Ronaldo, goleiro do Bahia - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Ronaldo chegou ao segundo jogo de Brasileirão pelo Esporte Clube Bahia com pelo menos nove defesas, algo que nenhum outro atleta repetiu na competição em 2026. No triunfo de 3 a 2 sobre o RB Bragantino, neste sábado, 5, o goleiro foi mais uma vez decisivo.

Em entrevista no Estádio Cícero de Souza Marques, Ronaldo celebrou a sequência de 10 partidas sem perder do Bahia. Vale lembrar que o arqueiro também carrega uma marca pessoal importante: a equipe tricolor só perdeu um dos 24 jogos com ele no gol.

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"24 jogos e acho que só perdi um no ano né? feliz por essa marca e espero que seja prorrogada o máximo possível, que termine o ano assim. Segundo jogo que eu faço mais de nove defesas, então é sempre muito difícil jogar fora de casa, mas não posso deixar também de ressaltar que fizemos três gols. Mostra também que o nosso ataque tem funcionado muito bem", disse ao Canal do Puco.

Bahia afasta crise "desproporcional"

Embora tenha reconhecido que o Esquadrão atravessava um momento ruim "há quatro ou cinco jogos", Ronaldo afirmou que a avaliação interna era de que não estava tudo errado. Agora, são três triunfos seguidos e um salto na tabela

"Há quatro ou cinco jogos atrás existia uma crise, acho que foi um pouquinho desproporcional ao momento, por mais que a gente queria muito vencer os jogos. Acho que foi um pouco mal avaliada por certa parte. Claro, todo mundo também reconheceu que o momento foi ruim e nós também estávamos nos cobrando pra poder virar essa chavinha. Agora já são três triunfos em sequência, vencendo o clássico no momento teoricamente ruim na temporada", pontuou.

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Impossível "amassar" todos

Embora o Bahia tenha sofrido dois gols e outros ataques, Ronaldo ponderou sobre a dificuldade de enfrentar qualquer equipe da competição e, especialmente, o Bragantino.

"Espero que possamos continuar mostrando essa resiliência fora de casa, saber sofrer. No Brasileiro é impossível o time amassar seu adversário todos os jogos, ainda mais fora de casa. Sabendo da força que é o Bragantino, não sei quantas equipes venceram eles aqui, mas é uma equipe jovem e muito intensa, muito qualificada", afirmou o goleiro.

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