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Saída de Acevedo preocupa? Rogério Ceni comenta situação do volante

Meio-campista uruguaio foi substituído no triunfo sobre o RB Bragantino

João Grassi
Por
Nico Acevedo em RB Bragantino 2x3 Bahia
Nico Acevedo em RB Bragantino 2x3 Bahia - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

O meio-campista Nicolás Acevedo continua se destacando nos jogos do Esporte Clube Bahia, não sendo diferente no triunfo de 3 a 2 sobre o RB Bragantino, neste sábado, 5. O uruguaio, no entanto, preocupou a torcida ao deixar o jogo depois de sofrer dura entrada de Fabinho, atleta do time da casa.

Inconformado com a força da entrada, o volante chegou a se envolver num bate-boca minutos antes de ser substituído. Mesmo apontando que ainda gostaria de continuar jogando, Acevedo deu lugar a Caio Alexandre. O técnico Rogério Ceni, no entanto, tratou de tranquilizar a situação.

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"Acho que [Acevedo] não tem nada grave para o próximo jogo", iniciou Rogério Ceni, antes de comentar sobre peças do seu meio-campo.

"Nico é um cara mais calado no dia a dia, mas entrega muito nos treinos. Joga na posição do Caio [Alexandre], até jogam juntos também. Se entrega o jogo inteiro, luta muito. Foi titular em 2023, mas viu o crescimento de Caio e Everton [Ribeiro] em 2025, soube esperar", exaltou Ceni.

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Caio Alexandre saindo do banco e Everton Ribeiro sem entrar

O treinador tricolor também justificou a não utilização de Everton Ribeiro, que por longo período foi o principal jogador do Bahia. O meia voltou a ser relacionado depois de se recuperar de um problema nas costas, mas não entrou em campo.

"O Everton precisa melhorar na parte física, o campo estava muito pesado para ele. Temos jogadores diferentes e que vão se complementando no meio-campo", explicou Rogério Ceni.

Ceni ainda declarou sobre a sensação de ver Caio Alexandre, outro que foi titular absoluto em outrora, com um status diferente no elenco.

Everton Ribeiro durante chegada no Estádio Cícero de Souza Marques
Everton Ribeiro durante chegada no Estádio Cícero de Souza Marques - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

"Dá até dor no coração deixar o Caio no banco, me incomoda, mas o Nico é um cara que ajuda muito. Se todos olharem para ele, vão ter que trabalhar igual a ele. E não vai ser fácil chegar no nível de entrega que ele tem", concluiu.

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