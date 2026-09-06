Saída de Acevedo preocupa? Rogério Ceni comenta situação do volante

O meio-campista Nicolás Acevedo continua se destacando nos jogos do Esporte Clube Bahia, não sendo diferente no triunfo de 3 a 2 sobre o RB Bragantino, neste sábado, 5. O uruguaio, no entanto, preocupou a torcida ao deixar o jogo depois de sofrer dura entrada de Fabinho, atleta do time da casa.

Inconformado com a força da entrada, o volante chegou a se envolver num bate-boca minutos antes de ser substituído. Mesmo apontando que ainda gostaria de continuar jogando, Acevedo deu lugar a Caio Alexandre. O técnico Rogério Ceni, no entanto, tratou de tranquilizar a situação.

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"Acho que [Acevedo] não tem nada grave para o próximo jogo", iniciou Rogério Ceni, antes de comentar sobre peças do seu meio-campo.

"Nico é um cara mais calado no dia a dia, mas entrega muito nos treinos. Joga na posição do Caio [Alexandre], até jogam juntos também. Se entrega o jogo inteiro, luta muito. Foi titular em 2023, mas viu o crescimento de Caio e Everton [Ribeiro] em 2025, soube esperar", exaltou Ceni.

Caio Alexandre saindo do banco e Everton Ribeiro sem entrar

O treinador tricolor também justificou a não utilização de Everton Ribeiro, que por longo período foi o principal jogador do Bahia. O meia voltou a ser relacionado depois de se recuperar de um problema nas costas, mas não entrou em campo.

"O Everton precisa melhorar na parte física, o campo estava muito pesado para ele. Temos jogadores diferentes e que vão se complementando no meio-campo", explicou Rogério Ceni.

Ceni ainda declarou sobre a sensação de ver Caio Alexandre, outro que foi titular absoluto em outrora, com um status diferente no elenco.

Everton Ribeiro durante chegada no Estádio Cícero de Souza Marques - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

"Dá até dor no coração deixar o Caio no banco, me incomoda, mas o Nico é um cara que ajuda muito. Se todos olharem para ele, vão ter que trabalhar igual a ele. E não vai ser fácil chegar no nível de entrega que ele tem", concluiu.