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Confira os nomes cotados na pré-lista de Ancelotti para a Seleção
Ancelotti prepara primeira convocação após a Copa de 2026
A primeira convocação de Carlo Ancelotti depois da Copa do Mundo de 2026 começa a ganhar forma. Alguns jogadores já aparecem entre os nomes apontados como integrantes da pré-lista do treinador para os próximos compromissos da Seleção Brasileira.
A relação, no entanto, ainda não é definitiva. Ancelotti divulgará oficialmente os 26 convocados na quarta-feira, 9, durante anúncio marcado para a sede da CBF, no Rio de Janeiro.
Veja os nomes que aparecem na pré-lista
Até o momento, os jogadores apontados estão distribuídos entre goleiro, defesa, meio-campo e ataque. O Cruzeiro aparece com maior número de atletas entre os nomes divulgados.
Goleiros
- Otávio — Cruzeiro
- Hugo Souza — Corinthians
Defensores
- Jonathan Jesus — Cruzeiro
Meio-campistas
- Zé Lucas — Cruzeiro
- Matheus Pereira — Cruzeiro
- Breno Bidon — Corinthians
Atacantes
- Kaio Jorge — Cruzeiro
Quando será a convocação da Seleção?
A lista oficial será anunciada quarta-feira (9), às 15h, no horário de Brasília, na sede da CBF.
Será a primeira convocação de Ancelotti desde a eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2026 e marcará o início do trabalho pensando no próximo ciclo da Seleção, que terá como principal objetivo a preparação para o Mundial de 2030.
Ancelotti quer renovar o elenco
O novo ciclo também deve ser marcado pela busca por novos jogadores. O treinador italiano já sinalizou que pretende utilizar os primeiros amistosos para observar atletas mais jovens.
A comissão técnica também trabalha para aproximar a Seleção principal das categorias de base. A expectativa é que a nova lista apresente mudanças em relação ao grupo que disputou a última Copa do Mundo.
Ancelotti vem acompanhando jogadores que atuam no futebol brasileiro e também na Europa para ampliar as opções disponíveis para a equipe.
Brasil terá três amistosos
A Seleção Brasileira terá três partidas na primeira sequência de jogos do novo ciclo.
O primeiro compromisso será contra a Austrália, em 25 de setembro, em Townsville. Quatro dias depois, brasileiros e australianos voltarão a se enfrentar, desta vez em Brisbane.
Depois dos dois confrontos contra os australianos, o Brasil viajará para Calcutá, onde enfrentará a Índia no dia 3 de outubro, no Salt Lake Stadium.
O duelo será o primeiro encontro entre as seleções principais dos dois países.
Veja a agenda da Seleção Brasileira
- 25 de setembro: Austrália x Brasil, em Townsville
- 29 de setembro: Austrália x Brasil, em Brisbane
- 3 de outubro: Índia x Brasil, em Calcutá