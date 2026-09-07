Confira os nomes cotados na pré-lista de Ancelotti para a Seleção

Siga o A TARDE no Google

A primeira convocação de Carlo Ancelotti depois da Copa do Mundo de 2026 começa a ganhar forma. Alguns jogadores já aparecem entre os nomes apontados como integrantes da pré-lista do treinador para os próximos compromissos da Seleção Brasileira.

A relação, no entanto, ainda não é definitiva. Ancelotti divulgará oficialmente os 26 convocados na quarta-feira, 9, durante anúncio marcado para a sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Veja os nomes que aparecem na pré-lista

Até o momento, os jogadores apontados estão distribuídos entre goleiro, defesa, meio-campo e ataque. O Cruzeiro aparece com maior número de atletas entre os nomes divulgados.

Goleiros

Otávio — Cruzeiro

Hugo Souza — Corinthians

Defensores

Jonathan Jesus — Cruzeiro

Meio-campistas

Zé Lucas — Cruzeiro

Matheus Pereira — Cruzeiro

Breno Bidon — Corinthians

Atacantes

Kaio Jorge — Cruzeiro

Quando será a convocação da Seleção?

A lista oficial será anunciada quarta-feira (9), às 15h, no horário de Brasília, na sede da CBF.

Será a primeira convocação de Ancelotti desde a eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2026 e marcará o início do trabalho pensando no próximo ciclo da Seleção, que terá como principal objetivo a preparação para o Mundial de 2030.

Ancelotti quer renovar o elenco

O novo ciclo também deve ser marcado pela busca por novos jogadores. O treinador italiano já sinalizou que pretende utilizar os primeiros amistosos para observar atletas mais jovens.

A comissão técnica também trabalha para aproximar a Seleção principal das categorias de base. A expectativa é que a nova lista apresente mudanças em relação ao grupo que disputou a última Copa do Mundo.

Ancelotti vem acompanhando jogadores que atuam no futebol brasileiro e também na Europa para ampliar as opções disponíveis para a equipe.

Brasil terá três amistosos

A Seleção Brasileira terá três partidas na primeira sequência de jogos do novo ciclo.

O primeiro compromisso será contra a Austrália, em 25 de setembro, em Townsville. Quatro dias depois, brasileiros e australianos voltarão a se enfrentar, desta vez em Brisbane.

Depois dos dois confrontos contra os australianos, o Brasil viajará para Calcutá, onde enfrentará a Índia no dia 3 de outubro, no Salt Lake Stadium.

O duelo será o primeiro encontro entre as seleções principais dos dois países.

Veja a agenda da Seleção Brasileira