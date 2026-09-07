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E.C.BAHIA

Bahia chega a 53% de chance de classificação para a Libertadores

Os quatro primeiros colocados do Brasileirão têm acesso garantido à fase de grupos da competição

Luiza Nascimento
Por
Torcida do Bahia em jogo contra Internacional (30/08/2026) na 25º rodada do Campeonato Brasileiro
Torcida do Bahia em jogo contra Internacional (30/08/2026) na 25º rodada do Campeonato Brasileiro - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Após vencer o RB Bragantino por 3 a 2 de virada no sábado, 5, o Esporte Clube Bahia terminou a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro com 53,5% de chances de classificação para a Copa Libertadores 2027, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais.

Os quatro primeiros colocados do Brasileirão têm acesso garantido à fase de grupos da competição continental. O Tricolor baiano chegou a entrar no G-4 temporariamente no fim da partida, no entanto, agora está na quinta posição, com 43 pontos.

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Por enquanto, segundo os números, serão classificados o Flamengo (99,81%), Palmeiras (99,19%), Athlético-PR (78,0%) e Fluminense (72,8%).

Principal rival do Esquadrão, o Esporte Clube Vitória soma apenas 0.84% na briga pela classificação, número que pode mudar ainda nesta segunda-feira, 7, quando o time enfrentará o Grêmio no Estádio Manoel Barradas, para o encerramento da rodada.

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Chances de título

Se para ingressar na Libertadores as perspectivas são altas, o Bahia não tem a matemática ao seu favor no quesito chances de ser campeão do Campeonato Brasileiro 2026.

Neste caso, o Tricolor de Aço soma apenas 0,69% de chances, enquanto a probabilidade favorece o Flamengo, que lidera com 69% após assumir a liderança, seguido do Palmeiras com 27,2%.

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