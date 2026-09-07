Saiba quando Neymar deve voltar a jogar após nova lesão

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Neymar está lesionado mais uma vez, e já está trabalhando para tentar voltar aos gramados. O jogador começou a rotina de recuperação da lesão muscular na coxa direita no CT Rei Pelé nesta segunda-feira, 7. O camisa 10 do Santos publicou fotos de exercícios na academia sob supervisão do preparador físico Ricardo Rosa, dando notícias da recuperação.

O meia-atacante sentiu o problema nos minutos finais do primeiro tempo da partida contra o Palmeiras, na última quarta-feira, 2, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Exames realizados na sexta confirmaram uma lesão muscular tipo 2B no reto anterior da coxa direita, região também conhecida como reto femoral.

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Neymar treinando no CT Rei Pelé - Foto: Reprodução I Instagram

Prazo de recuperação pode chegar a dois meses

A lesão é considerada moderada e costuma envolver ruptura parcial de fibras, edema e dor intensa. O reto femoral é uma das principais estruturas do quadríceps e tem papel importante em movimentos como erguer a perna, flexionar o quadril e estender o joelho.

Assim, a estimativa inicial é de seis a oito semanas de recuperação, e com isso, Neymar deve desfalcar o Santos por pelo menos dez jogos nesta reta final da temporada.

Neymar treinando no CT Rei Pelé - Foto: Reprodução I Instagram

O número pode chegar a 13 partidas caso o clube avance na Copa Sul-Americana e tenha o clássico atrasado contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, remarcado para setembro ou outubro.

Estafe descarta acelerar retorno

Apesar do posto de Neymar no time, o estafe do jogador não pretende acelerar o processo de reabilitação. A cautela acontece por causa do histórico de lesões do camisa 10, inclusive no mesmo local no ano passado.

A prioridade é evitar recaídas e garantir que o atacante volte apenas quando estiver em condições seguras de atuar.

Neymar treinando no CT Rei Pelé - Foto: Reprodução I Instagram

Santos vive sequência sem o camisa 10

Sem Neymar, o Santos tenta manter a reação no Campeonato Brasileiro. O time venceu o Internacional e chegou ao quarto jogo seguido sem derrota na competição.

Enquanto o elenco se prepara para a sequência da temporada, Neymar seguirá em tratamento no CT Rei Pelé, com trabalhos físicos controlados e acompanhamento diário do departamento do clube.