Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA

DESFALQUE

Bahia perde titular de peso para duelo contra o Remo na Série A

Volante recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Bragantino

Téo Mazzoni
Por
Bahia perde titular de peso para jogo que pode valer o G-4
Bahia perde titular de peso para jogo que pode valer o G-4 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia sofreu um desfalque de peso para a partida contra o Remo, na próxima segunda-feira, 14, às 20h, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Erick está suspenso contra o Remo

No triunfo por 3 a 2 sobre o Red Bull Bragantino, no último sábado, 5, o volante Erick foi advertido com o terceiro cartão amarelo. Portanto, o atleta não estará à disposição do técnico Rogério Ceni, pois terá de cumprir suspensão automática.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
Erick recebeu o terceiro cartão amarelo e será desfalque do Bahia contra o Remo.
Erick recebeu o terceiro cartão amarelo e será desfalque do Bahia contra o Remo. - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Sem Erick, considerado titular da equipe, o comandante tricolor deverá promover a entrada de Jean Lucas no onze inicial para o confronto contra o Remo. A partida pode colocar o Esquadrão na terceira posição da Série A do Campeonato Brasileiro.

Leia Também:

ESTILO ROJA?

Bahia de Rogério Ceni busca o tom certo para ir à Libertadores
Bahia de Rogério Ceni busca o tom certo para ir à Libertadores imagem

BATIDA

Zagueiro do Bahia sofre acidente de trânsito no Centro Histórico de Salvador
Zagueiro do Bahia sofre acidente de trânsito no Centro Histórico de Salvador imagem

VEJA PREÇOS

Bahia anuncia promoção de ingressos para jogo decisivo na Série A
Bahia anuncia promoção de ingressos para jogo decisivo na Série A imagem

Bahia pode entrar no G-4 do Brasileirão

Em caso de triunfo, aliado a derrotas de Atlético e Fluminense, o Bahia entra de vez no G-4 e assume a terceira posição do Brasileirão. Atualmente, porém, o Tricolor de Aço ocupa o quinto lugar, com 43 pontos, dois a menos que os adversários citados, ambos com 45.

Acevedo preocupa o Bahia?

Substituído no segundo tempo da partida contra o Red Bull Bragantino após sofrer uma forte entrada de Fabinho, Nico Acevedo não deve desfalcar o Bahia diante do Remo.

Por outro lado, o Tricolor ainda não deverá poder contar com Sanabria. O atacante muito provavelmente voltará a treinar com o grupo durante a semana de preparação para o confronto, mas segue como dúvida para a partida contra o Remo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Erick Esporte Clube Bahia

Relacionadas

Mais lidas