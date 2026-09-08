Bahia perde titular de peso para duelo contra o Remo na Série A

O Esporte Clube Bahia sofreu um desfalque de peso para a partida contra o Remo, na próxima segunda-feira, 14, às 20h, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Erick está suspenso contra o Remo

No triunfo por 3 a 2 sobre o Red Bull Bragantino, no último sábado, 5, o volante Erick foi advertido com o terceiro cartão amarelo. Portanto, o atleta não estará à disposição do técnico Rogério Ceni, pois terá de cumprir suspensão automática.

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Erick recebeu o terceiro cartão amarelo e será desfalque do Bahia contra o Remo. - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Sem Erick, considerado titular da equipe, o comandante tricolor deverá promover a entrada de Jean Lucas no onze inicial para o confronto contra o Remo. A partida pode colocar o Esquadrão na terceira posição da Série A do Campeonato Brasileiro.



Bahia pode entrar no G-4 do Brasileirão

Em caso de triunfo, aliado a derrotas de Atlético e Fluminense, o Bahia entra de vez no G-4 e assume a terceira posição do Brasileirão. Atualmente, porém, o Tricolor de Aço ocupa o quinto lugar, com 43 pontos, dois a menos que os adversários citados, ambos com 45.



Acevedo preocupa o Bahia?

Substituído no segundo tempo da partida contra o Red Bull Bragantino após sofrer uma forte entrada de Fabinho, Nico Acevedo não deve desfalcar o Bahia diante do Remo.



Por outro lado, o Tricolor ainda não deverá poder contar com Sanabria. O atacante muito provavelmente voltará a treinar com o grupo durante a semana de preparação para o confronto, mas segue como dúvida para a partida contra o Remo.