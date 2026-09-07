Bahia anuncia promoção de ingressos para jogo decisivo na Série A

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Quem quiser voltar à Fonte Nova vai ter um grande facilitador - o Bahia anunciou uma promoção de ingressos para o jogo contra o Remo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na próxima segunda-feira, 14, às 20h.

A ação foi divulgada antes mesmo do início das vendas e terá preços reduzidos em dois setores do estádio. No Superior Leste, a meia-entrada custará a partir de R$ 20. Já no setor Leste, o valor inicial será de R$ 25.

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Vendas começam na quinta-feira

A venda de ingressos será aberta na quinta-feira, 11, inicialmente para sócios do Bahia. Na sexta-feira, 12, a comercialização será liberada para o público geral e também para a torcida visitante.

O Tricolor aposta na promoção para atrair público à Fonte Nova e apoiar o time em mais um compromisso importante na reta final do Brasileirão.

Bahia recebe vice-lanterna

Dentro de campo, o Bahia chega ao confronto em situação favorável na tabela. O time ocupa a 5ª colocação, com 43 pontos, e tenta se manter na parte de cima da classificação.

O Remo, por outro lado, vive momento delicado no campeonato. A equipe paraense é a vice-lanterna da Série A, em 19º lugar, com 23 pontos.