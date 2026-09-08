Presidente da Fifa é acusado de abuso de poder à frente da entidade

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, foi alvo de uma acusação de abuso de poder à frente da entidade. A denúncia foi formalizada à Comissão de ética da Fifa pela ONG britânica FairSquare, de acordo com informações divulgadas pelo jornal francês L’Équipe.



A organização utilizou oito episódios como base para a denúncia, incluindo a relação entre Infantino e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo a ONG, a proximidade com o Republicano pode ter influenciado “violações de regras de neutralidade política”.

Polêmicas

Um dos casos de maior repercussão envolveu o atacante Folarin Balogun, dos Estados Unidos, durante a Copa do Mundo de 2026.



O jogador havia sido expulso na fase de 16 avos de final, contra a Bósnia, mas teve a suspensão anulada após pressão de Trump. A decisão da Fifa permitiu que Balogun estivesse apto a enfrentar a Bélgica no jogo das oitavas de final.



Além deste episódio, a Fairsquare ainda citou o Prêmio da Paz da Fifa, condecoração simbólica entregue por Gianni Infantino a Donald Trump na cerimônia do sorteio da Copa do Mundo, em dezembro de 2025.

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Esta é a segunda denúncia feita pela ONG britânica contra o presidente da Fifa. A primeira foi feita em julho deste ano, quando a organização formalizou uma queixa no Comitê Olímpico Internacional (COI) afirmando que Infantino descumpriu o compromisso de atuar de forma independente de interesses políticos e comerciais, previsto na Carta Olímpica. No entanto, a denúncia foi negada pelo COI.