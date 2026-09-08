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'VIOLAÇÕES'

Presidente da Fifa é acusado de abuso de poder à frente da entidade

Denúncia contra Gianni Infantino envolve polêmicas relacionadas à Copa do Mundo de 2026

Gustavo Nascimento
Por
Gianni Infantino, presidente da Fifa, ao lado do presidente dos EUA, Donald Trump, na final da Copa do Mundo de 2026
Gianni Infantino, presidente da Fifa, ao lado do presidente dos EUA, Donald Trump, na final da Copa do Mundo de 2026 - Foto: JOSE BRETON | NURPHOTO VIA AFP

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, foi alvo de uma acusação de abuso de poder à frente da entidade. A denúncia foi formalizada à Comissão de ética da Fifa pela ONG britânica FairSquare, de acordo com informações divulgadas pelo jornal francês L’Équipe.

A organização utilizou oito episódios como base para a denúncia, incluindo a relação entre Infantino e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo a ONG, a proximidade com o Republicano pode ter influenciado “violações de regras de neutralidade política”.

Polêmicas

Um dos casos de maior repercussão envolveu o atacante Folarin Balogun, dos Estados Unidos, durante a Copa do Mundo de 2026.

O jogador havia sido expulso na fase de 16 avos de final, contra a Bósnia, mas teve a suspensão anulada após pressão de Trump. A decisão da Fifa permitiu que Balogun estivesse apto a enfrentar a Bélgica no jogo das oitavas de final.

Além deste episódio, a Fairsquare ainda citou o Prêmio da Paz da Fifa, condecoração simbólica entregue por Gianni Infantino a Donald Trump na cerimônia do sorteio da Copa do Mundo, em dezembro de 2025.

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Esta é a segunda denúncia feita pela ONG britânica contra o presidente da Fifa. A primeira foi feita em julho deste ano, quando a organização formalizou uma queixa no Comitê Olímpico Internacional (COI) afirmando que Infantino descumpriu o compromisso de atuar de forma independente de interesses políticos e comerciais, previsto na Carta Olímpica. No entanto, a denúncia foi negada pelo COI.

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copa do mundo Donald Trump FIFA Gianni Infantino

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