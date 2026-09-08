"Meu sonho": Neymar pede e Santos negocia a contratação de Coutinho

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Neymar segue no Santos até pelo menos o final de 2026 - e terá amigos ao lado dele. O Santos estaria próximo de contratar Philippe Coutinho para a sequência da temporada, a pedido do próprio Neymar.

O meia-atacante, ex-Vasco, Liverpool e Barcelona, pode chegar à Baixada Santista após um pedido do amigo pessoal e atual camisa 10 do Peixe. A informação foi divulgada pelo jornalista Lucas Musetti, e a expectativa é que Coutinho assine um contrato curto, válido até o fim de 2026, mesma duração do contrato de Neymar.

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O próprio Neymar chamou a possível contratação de "meu sonho" nas redes sociais, aumentando as expectativas pela chegada do atleta.

Dupla pode ser reeditada no Santos

Neymar e Coutinho foram dois dos principais nomes da Seleção Brasileira na última década e podem voltar a atuar juntos, agora com a camisa do Santos. O meia, que também já vestiu a camisa 10 da Seleção, está livre no mercado desde fevereiro, quando deixou o Vasco alegando cansaço mental.

Coutinho pelo Vasco - Foto: Divulgação I Vasco da Gama

Os dois jogam juntos desde o Sub-15 da Seleção Brasileira, tendo conquistado o Sul-Americano Sub-17 em 2009 e protagonizado o ciclo da Copa do Mundo de 2018 na Rússia.

Por clubes, no entanto, nunca jogaram lado a lado, apenas um contra o outro. O principal episódio veio na final da Champions League de 2020, quando o Bayern de Munique de Coutinho venceu o PSG de Neymar.

A possível contratação faz parte de um movimento do Santos para reforçar o elenco na reta final da temporada. Recentemente, o clube também anunciou Arthur, outro jogador próximo de Neymar.

Santos disputa Brasileirão e Sul-Americana

Atualmente, o Peixe ocupa a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro e ainda está vivo na Copa Sul-Americana. Nas quartas de final da competição continental, o Santos enfrenta o Atlético-MG.

A chegada de Coutinho, caso seja confirmada, aumentaria as opções ofensivas do elenco e reuniria no clube dois jogadores que marcaram época com a camisa da Seleção Brasileira.